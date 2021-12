Lóféregtelenítőt szedtek, életveszélyes állapotban vannak

"Ez a szer veszélyes lehet, ezért csak jól megalapozott indokkal írhatják fel valakinek."

Már augusztusban veszélyes trendre hívta fel a figyelmet az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal. Ahogy mi is megírtuk, a problémát az jelentette, hogy sokan tévesen azt hitték, egy állatgyógyászati készítménnyel megelőzhetik vagy otthon kikezelhetik a koronavírus-fertőzést. A napokban pedig arról számolt be az Új Szó, hogy a lovaknál és marháknál használt parazitaölő Szlovákiában is felkapott lett. A kassai Louis Pasteur Kórházban például jelenleg két olyan beteget is ápolnak, akik súlyos ivermectinmérgezést kaptak.

Az állatgyógyászati szertől azt várták, hogy majd megvédi őket a koronavírus-fertőzéstől.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Ezerszeres túladagolásuk van

A kassai kórház tájékoztatása szerint a két páciensnél ezerszeres túladagolást állapítottak meg, egyikük pedig életveszélyes állapotban van, súlyos idegrendszeri károsodásokat szenvedett. Martin Novotný infektológus főorvos azt is elmondta, hogy az állatoknak, különösen a lovaknak kifejlesztett szerekkel nagyon gyorsan túladagolhatja magát egy ember. "Már találkoztunk azzal is, hogy a beteg szájon át szedte a szárnyasoknak való külső csepegtető oldatot" - közölte.

Komoly károsodásokat okoz a szer

Az ivermectin az embereknél májkárosodást, idegrendszeri problémákat, tudatzavart és agresszivitást is okozhat. "Ez nem COVID-19 elleni gyógyszer és nem is lesz az soha. Semmilyen tudományos kutatás nem tudta ezt alátámasztani" - szögezték le a szakértők.