Koronavírus: hatásosnak tűnnek a kínai vakcinák

A gyártó szerint a két, még tesztelés alatt álló készítmény akár három éven át védettséget biztosíthat a koronavírus-fertőzés ellen. A két oltóanyag a klinikai tesztek harmadik fázisánál tart. Egyebek mellett az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Peruban, Marokkóban, Argentínában és Jordániában vizsgálják nagyobb számú tesztalanyon.

Egészségügyi dolgozókat oltanak

Kína sürgősségi programja keretében - amely lehetővé teszi, hogy tesztelés alatt álló készítményeket is beadjanak az új típusú koronavírusnak leginkább kitett embereknek, például egészségügyi dolgozóknak - a CNBG két készítményét alkalmazták eddig a legszélesebb körben. Világszerte egyébként nyolc koronavírus-vakcina tart a klinikai tesztek harmadik fázisában, négyet közülük kínai vállalatok fejlesztettek ki. A négy kínai oltóanyag közül a sürgősségi program keretében hármat - a CNBG két szerét, valamint a Sinovac CoronaVac nevű készítményét - hagytak jóvá civil alkalmazásra. A negyedik, a kínai Katonai Orvostudományi Akadémia által kifejlesztett, CanSino nevű vakcina használatára a katonaság kapott engedélyt. A szert a járvány által súlyosan érintett országokban békefenntartó tevékenységet folytató kínai katonáknak adták be.

Az alkalmazottakat is beoltották

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a Sinovac vasárnap bejelentette, hogy dolgozóit és családtagjait - csaknem háromezer embert - is beoltotta saját oltóanyagával. A CNBG szintén alkalmazta a vakcináit saját alkalmazottai körében, a múlt héten pedig bejelentette, hogy megállapodást írt alá a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalattal arról, hogy koronavírus elleni oltóanyaggal látja el a dolgozóit. A Caixin kínai híroldal pedig arról számolt be, hogy több állami kézben lévő kínai vállalat alkalmazza már a kísérleti szereket alkalmazottai körében.

Több vakcinagyár is épült

A CNBG két létesítményt épített fel a vakcinák gyártására - egyet Pekingben, egyet pedig a koronavírus-járvány legkorábbi gócpontjaként ismert Vuhanban. A gyártósorok kapacitása meghaladja az évi 220 millió dózist, de akár az évi 1 milliárdot is elérheti majd, ha elkészülnek a létesítmények kibővítésével. A Sinovac pedig augusztus végén indította el a CoronaVac gyártását és évi 300 millió dózisos kapacitásról számolt be.

