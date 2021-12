Koronavírus: félévente kellene oltatni?

Izraelben a világon elsőként elérhetővé tették egyes csoportok számára a COVID-19 elleni negyedik oltást.

A tárcavezető szerint erre az újrafertőződés kockázata miatt van szükség. Beszámolója szerint Oroszországban eddig a védőoltás mindkét komponensét több mint 70 millió, a megerősítő oltást pedig csaknem 10 millió ember kapta meg. A kollektív védettség szintje az országban elérte az 58,8 százalékot. Az orosz operatív törzs kedden közölt adatai szerint az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 25,9 ezerrel 10,27 millióra emelkedett. Az országban 913 ezerre becsülik az aktív fertőzöttek számát.

Az orosz egészségügyi miniszter szerint félévente lenne ajánlott megismételni a COVID-19 elleni oltást. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője közölte, hogy az új koronavírus omikron változatát eddig 41 páciensnél mutatták ki. Az első betegeket már elengedték a kórházból. COVID-19 következtében egy nap alatt 1027-en vesztették életüket, ezzel a halálos áldozatok száma immár 299,2 ezer fölé nőtt Oroszországban.

Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter közölte, hogy Oroszországban több mint 300 millió adag COVID-19 elleni vakcinát gyártottak eddig, ami kielégíti a lakossági szükségletet, valamint tartalékolásra is lehetőséget nyújt. A Szputnyik V-t még sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO), sem az Európai Gyógyszerügynökség nem jegyezte be. A WHO közölte, hogy 2022-ben kész ellenőrzést tartani az első orosz oltóanyagot gyártó létesítményekben.

Szerda reggelig újabb 139 halálesetet okozott Magyarországon a COVID-19, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 38167-re emelkedett.