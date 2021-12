Koronavírus: 139 újabb haláleset itthon

Magyarországra leghamarabb 2022 második felében érkezhet a Pfizer omikron variáns ellen optimalizált oltóanyagából - jelentette be kedden Orbán Viktor miniszterelnök.

A SARS-CoV-2 hazai felbukkanása óta több mint 1,23 millióan fertőződtek már meg igazoltan, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 38167-re nőtt - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal szerda reggeli jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg 135 ezerre becsülik az országban. Kórházban 5159 fertőzöttet kezelnek, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen.

Koronavírussal fertőzött beteg a Honvédkórház intenzív osztályán december 15-én. h i r d e t é s Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kormányzati tájékoztatás az immár itthon is terjedő omikron vírusvariánsra is tekintettel mindenkit a védőoltás felvételére kér. Szerdáig 5,95 millióan kapták meg az alapimmunizáláshoz szükséges teljes oltássorozatot, 3,12 millióan pedig a harmadik, emlékeztető oltásdózist is beadatták maguknak. A kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is lesz lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

december 24-én 8-14 óra között

december 25-én 8-16 óra között

december 26-án 8-16 óra között

december 27 és 30. között 8-18 óra között

december 31-én 8-16 óra között

január 1-én 8-16 óra között

Oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehetséges regisztrálni, majd időpontot az EESZT felületén foglalhatunk online. A szülők immár az 5 és 11 év közötti gyermekeket is regisztrálhatják COVID-19 elleni oltásra. A kormányzati honlap mellett a házi gyermekorvosnál is jelezhetik, hogy szeretnék gyermeküket beoltatni.

A legfrissebb szennyvízadatok szerint jelentősen romlik a járványhelyzet Székesfehérváron.