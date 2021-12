"Dél-afrikai tudósok november 25-én jelentették be a koronavírus új, 'erősen mutált' változatának felfedezését, amely globális pánikot vált ki" - kezdi az omikron-változatról szóló beszámolóját a Scientific American tudományos magazin. Az ijedtség nem volt indokolatlan, mert a szakemberek megerősítették, hogy a COVID-19-járvány kezdete óta a legnagyobb fenyegetést az omikron jelenti, ami afertőzésszempontjából kulcsfontoságú tüskefehérjéjén több mint 30 változást hordoz.

Az omikron az eddigi legveszélyesebb koronavírus-variáns. Fotó: Getty Images

Miért omikron?

Az omikron a hírekben mostanában szupervírusként szerepel, és erre rá is szolgált. De először érdemes szót ejteni a nevéről, amely nem eltérő képességei okán lóg ki az eddigi SARS-CoV-2 változatok sorából. Május óta az új koronavírus változatait a görög abc betűivel jelölik. Méghozzá azért, hogy ne azon helyek neve alapján váljanak ismertté, ahol először észlelték őket, mert az megbélyegző és diszkriminatív lehet. De mi késztette az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) , hogy két betűt kihagyjon a B.1.1.529 variáns rövid nevének meghatározásakor?

A nű azért esett ki, mert a globális kommunikáció nyelvének számító angolban kiejtése nagyon hasonlít a new (új) szóra, és el akarták kerülni a zavaró helyzeteket, például hogy a kevésbé tájékozottak egy új vírusra gondoljanak. A kszi kihagyása mögött pedig (ahogy azt a WHO is elismerte) egyértelműen politikai, diplomáciai megfontolás húzódik. Hszi Csin-ping kínai elnök és kommunista pártfőtitkár nevének angol átirata Xi Jinping, ahogy a kihagyott betű angol neve is Xi. Ráadásul a Xi egy gyakori vezetéknév Kínában. Nem szerették volna sem az embereket, sem a politikust és rajtuk keresztül a régiót stigmatizálni. A következő betű a pí (π), ami annyira nevezetes a geometriában, hogy egy újabb vírusváltozat talán inkább már a ró nevet kaphatja. De ez csak feltételezés.

h i r d e t é s

Miben különbözik az omikron a SARS-CoV-2 más változataitól?

Az omikron több tucat olyan mutációt tartalmaz, amelyek a SARS-CoV-2 korábbi változataiban nem volak jelen. Egyes elképzelések szerint ez a változat akár egyetlen ember legyengült szervezetében is kialakulhatott. A sok különbség azt jelenti, hogy a vírus másképp viselkedhet, mint a koronavírus eredeti változata vagy más változatok, például a delta. Az biztos, hogy az omikron és társai szaporodási hatékonyságában jelentős különbségek vannak, és ezek segíthetnek az új változat hatásainak előrejelzésében - közölték kutatók a Reuters beszámolója szerint.

Egy új jelntés szerint az eddigi legfertőzőképesebb változatnál, a deltánál az omikron hetvenszer gyorsabban szaporodik a légutakat szegélyező szövetekben, ami megkönnyítheti az emberről emberre való terjedését. A tüdőszövetekben azonban az omikron szaporodása tízszer lassabb, mint a koronavírus eredeti változatáé, ami hozzájárulhat a megbetegedések kevésbé súlyos lefolyásához.

Ezekről az eredményekről a végleges jelentés még szakértői véleményezés alatt áll, és a kutatócsoport még nem tette közzé őket hivatalosan. A Hongkongi Egyetem által kiadott közleményben a tanulmányt vezető Michael Chan Chi-wai elmondta: "fontos megjegyezni, hogy embereknél a betegség súlyosságát nem csak a vírus szaporodása határozza meg", hanem a fertőzésre adott immunválasz is, amely néha életveszélyes gyulladásba torkollik.

"Azáltal, hogy sokkal több embert fertőz meg, egy nagyon fertőző vírus súlyosabb betegséget és több halálesetet okozhat, még akkor is, ha maga a vírus kevésbé patogén. A közelmúltban végzett vizsgálataink azt mutatják, hogy az omikron-változat részben ki tud bújni a vakcinák hatása és a korábbi fertőzésből származó immunitás alól" - állapította meg Chan.

Az omikron szorosabban megragadja a sejteket

A kutatók szerint az omikron variáns sejtekhez és antitestekhez való kötődésének szerkezeti modellje megvilágítja viselkedését. Az omikron felszínén lévő tüskefehérjét számítógépes modellek segítségével elemezték, és megvizsgálták azokat a molekuláris kölcsönhatásokat, amelyek akkor lépnek fel, amikor a tüske megragadja az ACE2 nevű sejtfelszíni fehérjét, ami elengedhetetlen a vírus számára a sejtbe való bejutáshoz.

Metaforikusan az eredeti vírus kezet fogott az ACE2-vel, de az omikron kapaszkodása "inkább úgy néz ki, mint amikor egy pár kézenfogva sétál, és ujjaik egymásba fonódnak" - mondta Joseph Lubin, a New Jersey-i Rutgers Egyetem munkatársa. A fogás "molekuláris anatómiája" segíthet megmagyarázni, hogyan működnek együtt az omikron mutációi, hogy segítsék a sejtek megfertőzését - tette hozzá.

Egy 33 év körüli férfi arra panaszkodott, hogy az elmúlt pár napban rendkívül fáradt volt, testszerte jelentkező fájdalommal szembesült és egy kicsit a feje is fájt. A férfi mindezek mellett arról számolt be, hogy kapar a torka, ugyanakkor nem köhögött és nem vesztette el a szaglását. Ezek voltak az első omikronos beteg tünetei.

A kutatócsoport a tüskét különböző osztályú antitestekkel is modellezte, amelyek megpróbálják megtámadni a vírust. Az antitestek különböző szögekből támadnak, "mint ahogyan egy amerikai futballcsapat védelme körülveszi a labdaelkapó játékost". Egyes antitestek valószínűleg lemorzsolódnak, míg mások hatékonyak maradnak. Az emlékeztető oltások növelik az antitestek szintjét, ami "több védekező játékost" eredményez, és ez bizonyos mértékig kompenzálhatja "az egyes antitestek gyengébb fogását" - mondta Lubin. A bioRxiv weboldalon a szakértői felülvizsgálat előtt közzétett eredményeket még ellenőrizni kell, különösen az emberektől származó valós mintákon.

Pandémiásból endémiás állapot

Egyes amerikai egészségügyi tisztviselők visszafogott optimizmussal beszéltek arról, hogy az omikron jelentős lépés lehet a világjárvány endémiássá válásában, sőt volt, aki a jelenlegi állapotokat egy vírus számára ideális helyzetnek nevezte. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy január közepére várhatóan az omikron lesz a domináns koronavírus-változat az unióban, és a fertőzések drámai emelkedése beárnyékolhatja az ünnepi időszakot Európában. Az unió azonban jól felkészült az omikron elleni küzdelemre, mivel lakosságának kétharmada teljesen beoltott.

Noha az omikron első két magyar fertőzöttjét csak pár napja azonosították, a szupervariáns már hetekkel ezelőtt szétterjedhetett Magyarországon. "Az omikron variánsnak ez a mostani, késői felismerése azt mutatja, hogy Magyarországon nem elég intenzív és nem elég gyors a variánsazonosítás, a variánskeresés" - jelentette ki Rusvai Miklós virológus az ATV-nek.

Arra is rávilágítottak hogy Magyarország nem szekvenál eleget, hogy kimutassa, melyik variáns terjed. Amelyik ország tisztában van azzal, hogy az esetek mekkora részét okozza az omikron, az lépéselőnyben lehet a mutációval szemben. Amelyik ország ezt a munkát nem végzi el, ott marad a nemzetközi példák figyelése és a járványgörbe ívéből való következtetés. Az omikron ugyanis a tapasztalatok szerint néhány hét alatt meg tudja változtatni a trendet.

Nagyjából három héten belül már látszania kell a hazai járványügyi mutatókon a koronavírus omikron variánsa hatásának - véli Vattay Gábor járványelemző, az ELTE TTK Fizikai Intézetében működő Komplex rendszerek fizikája tanszék vezetője.

Amit von der Leyen mondott, az egész világra igaz lehet. Adam Koppel, a Bain Capital Life Sciences ügyvezető igazgatója szerint, ha az előrejelzések igazak, és globálisan az omikron lesz a domináns törzs, az lehetővé teszi, hogy a pandémiásból gyorsabban eljussunk egy endémiás állapotba - írta a Boston Herald.

Az omikront vizsgáló tudósok hangsúlyozták, hogy még sokat kell tanulni az új variánsról. Egyrészt aggasztó a fertőzőképessége, és kitartanak amellett, hogy még mindig nem világos, miért tűnik kevésbé súlyosnak a nyomában kialakuló betegség, például a deltával összehasonlítva. Lehet azért, mert fiatalabb, egészségesebb egyének fertőződnek meg.

Dél-Afrikában, bár az esetek száma emelkedik, a SARS-CoV-2 vírussal diagnosztizált felnőttek kórházi felvétele 29 százalékkal alacsonyabb ahhoz a hullámhoz képest, amelyet az ország 2020 közepén tapasztalt. Néhány szakértő mégis arra figyelmeztetett, hogy túl korai lenne következtetéseket levonni, mivel a variáns meglehetősen új, és a kórházi esetek hetekkel elmaradhatnak a fertőzésekhez képest.