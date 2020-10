Koronavírus: fél év után is látható nyoma van

A mellkasi CT-vizsgálatok nagyon fontos szerepet töltenek be a COVID-19 betegség gyógyításában. Megerősíthetik a koronavírus-fertőzés gyanúját, és információkat biztosítanak a betegség lefolyásáról, támogatva ezzel a gyógyítás folyamatát - olvasható egy hazai képalkotó diagnosztikai vállalat közleményében.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit mutat meg a CT-vizsgálat?

"A friss, akár tünetmentes fertőzöttek esetében is megjelenhetnek olyan jelek a CT-felvételeken, amelyek koronavírus-fertőzésre utalhatnak. Ha a tüdőt ábrázoló CT-szeleteken úgynevezett tejüveghomály (GGO - ground glass opacity) látható a COVID-19-re jellemző elhelyezkedéssel, akkor mindenképpen fel kell vetni afertőzésgyanúját" - ismertette Dr. Papp Éva, az Affidea Budapest Péterfy-Baleseti kórházi képalkotó központ orvosigazgatója.

A körülírt homályos részek térbeli elhelyezkedése és kiterjedése megmutatja azt is, hogy mennyire súlyos a páciens állapota, illetve a következő napok klinikai prognózisára vonatkozóan is levonhatók a következtetések. Az új típusú koronavírus nyomán kialakuló foltok általában először a tüdő jobb oldalán jelennek meg, a betegség súlyosbodásával pedig a tüdő mindkét oldalán megfigyelhetők lesznek, más gyulladásos elváltozások kíséretében. Az már nagyon súlyos állapotot feltételez, ha a gyulladás és a tejüveghomály foltok a tüdő 75 százalékát érintik, illetve mellkasi folyadék jelenik meg - magyarázta a szakember.

Durva utóhatások a gyógyultaknál

A koronavírus-fertőzésen átesett betegek utókövetését szintén mellkasi CT-vizsgálatokkal végzik. Így derült ki az is, hogy a koronavírus-járvány első hullámban középsúlyosan vagy súlyosan megfertőződött pácienseknél még hat hónap múltán is láthatóak a tavasszal kialakult elváltozások maradványai. Ezek azonban méretükben csökkenhetnek, és átalakulhatnak heges jelekké. Ezzel párhuzamosan a páciensek még fél évvel a felépülést követően is különböző tünetekre panaszkodhatnak: sokkal fáradékonyabbnak érezhetik magukat, gyorsabban kifulladhatnak, így kevésbé tudnak visszatérni a mindennapi életükhöz - fejtette ki a szakember.

