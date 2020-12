Koronavírus: ezért veszélyesebb a férfiakra

A koronavírus áldozatainak száma lassan eléri a másfél millió embert világszerte. A kórházak beszámolói alapján régóta megfigyelték, hogy a férfiaknál átlagosan nagyobb arányban jelentkeztek súlyos tünetek, nagyobb arányban szorultak intenzív ellátásra, mint a nők, és több életet is követelt köreikben a betegség. Egy friss tanulmány szerint a nemi hormonok állhatnak a nagyobb halálozási arány mögött.

Ezek a hormonok védhetnek a koronavírustól

Több elmélet is volt arról, hogy a férfiakat miért érinti súlyosabban a koronavírus, egyesek szerint például azért, mert köreikben magasabb a dohányosok aránya is. Egyre több kutatás sejteti azonban azt, hogy a két nem közötti hormonális eltérés rejti a választ.

A kutatás szerint két fontos női nemi hormonnak, az ösztrogénnek és a progeszteronnak is fontos szerepe lehet abban, hogy a koronavírus milyen hatással van a szervezetre. Gyulladáscsökkentő tulajdonságaik és az immunrendszerre gyakorolt hatásuk révén ugyanis ezek a hormonok védhetnek a COVID-19 súlyos tünetei ellen. A Trends in Endocrinology & Metabolism folyóiratban is megjelent tanulmány szerint ez magyarázatot adhat a nemek között megfigyelhető különbségre, mert bár ezek a hormonok a férfiak szervezetében is megtalálhatóak, szintjük jóval alacsonyabb, mint a nőknek.

A férfiakat jobban megviselheti a koronavírus, mint a nőket. Fotó: Getty Images

Ráadásul ez a felfedezés azt is megmagyarázná, hogy a betegség tünetei miért enyhébbek a várandós kismamáknál. Graziano Pinna, a chicagói Illinois Egyetem pszichiátriai tudományos docense észrevette, hogy a koronavírus-fertőzött kismamák állapota akkor kezdett romlani, miután világra hozták a csecsemőjüket. Az említett ösztrogénnek és a progeszteronnak a szintje ugyanis rendszerint a harmadik trimeszterben a legmagasabb, a szülést követően azonban lecsökken. Gyulladáscsökkentő hatását pedig már kevésbé tudja kifejteni, ami miatt a vírus szaporodásnak indulhat.

Ráadásul ezek a hormonok az immunsejtek működését is segítik, ez is az oka annak, hogy a férfiak és a nők eltérően reagálnak számos vírusfertőzésre, beleértve az influenzát, a SARS-t és a MERS-t. Egy frissebb kutatás az szerint az ösztrogén és a progeszteron elősegíti a tüdősejtek regenerációját a vírusfertőzés után, sőt gátolják annak az ACE2-receptornak a működését is, amely segítségével a vírus bejut a gazdasejtbe. Ezek a hatások ezért együttesen képesek megvédeni a nők szervezetét, míg a férfiaknál sokkal komolyabb károkat okozhat a koronavírus.