Koronavírus: ezen múlik, hogy ünnepelünk-e augusztus 20-án

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, koronavírus okozta helyzet miatt augusztus 15-éig biztosan nem lehet nagy rendezvényeket tartani Magyarországon. Újabb döntésre pedig július közepén számíthatunk.

Július közepén kiderül, hogyan ünnepel az ország augusztus 20-án. Fotó: Getty Images

A gazdasági helyzet is fontos szempont

A belföldi turizmus élénkítése érdekében egyébként Budapest többnapos Szent István-napi ünnepségsorozatot tartana - a részletekért kattintson ide!

Ezzel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy remélhetőleg a járványügyi helyzet lehetővé teszi majd, hogy megtartsák az államalapítási rendezvényeket, de a kormánynak azt is mérlegelnie kell döntésekor, hogy a gazdaság újraindítása szempontjából a rendezvények megtartása azokban a szektorokban jelenthet segítséget, ahol az elmúlt hetekben komoly problémák keletkeztek a koronavírus-járvány miatt. Az érintett ágazatok közé tartozik példálul a zeneipar, a szolgáltatóipar és a rendezvényszervező iparág is. Amikor arról van szó, hogy a megyei jogú városokban és Budapesten többnapos eseményekkel lehet készülni augusztus 20-ára, ez is ott van a mérleg egyik serpenyőjében - tette hozzá.

Fel kell készülni a 2. hullámra

A kormányszóvivő kitért arra is, bár Magyarország sikeres védekezésen van túl, nem zárható ki, hogy a koronavírus-járvány ősszel visszatér. A kormány a leghatékonyabb intézkedésekkel szeretne felkészülni az esetleges második hullámra, de ahhoz, hogy az intézkedések hatékonyak legyenek, szükség van az emberek együttműködésére is - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Mint mondta, a tapasztalataik szerint az emberek hajlamosabbak betartani azokat az intézkedéseket, amelyekkel egyetértenek. Ezért a nemzeti konzultációban arra is rákérdeznek, hogyan értékelik az emberek a kormány egyes, az új típusú koronavírus terjedését megfékező döntéseinek sikerességét. Emellett a gazdaság újraindításáról is szó lesz a nemzeti konzultáción.

Megvan, mikor nyitnak újra a Cinema City mozijai - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!