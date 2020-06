Koronavírus: júliusban döntenek a nagy rendezvények sorsáról

Koronavírus: mi lesz az augusztus 20-ai ünnepséggel? A válaszért kattintson ide!

Ha a járványhelyzet megengedi és a kormány döntése is lehetővé teszi, akkor az augusztus 20-ai Szent István-napi rendezvények megtartására már lesz lehetőség - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Mint mondta, ez a gazdaság újraindításának is része lenne, hiszen a koronavírus-járvány miatt a szolgáltató- és zeneipar, valamint a rendezvényszervezés szenvedte el a legnagyobb veszteségeket.

Vajon tudunk fesztiválozni nyár végén? Fotó: Getty Images

Mintegy 120 ezer ember vesztette el állását

A mintiszter arról is beszélt, hogy a munkavállalók számának csökkenésével kapcsolatban a kevésbé pesszimista forgatókönyv vált valóra. A koronavírus-járvány miatt nagyjából 120-130 ezer ember vesztette el az állását. A kormány célja továbbra is az, hogy annyi munkahelyet sikerüljön teremteni, amennyi a vírus miatt megszűnt - közölte.

Elhangzott továbbá, hogy jövőre változnak a kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata) vonatkozó szabályok. Ez azt jelenti, hogy ha valaki katázik, akkor 3 millió forint feletti számlák esetén - ha ugyanaz a számlák kibocsátója -, 40 százalékos adót kell fizetni a hárommillió forint feletti részre. Ezzel az a cél, hogy megszűnjenek a katával történő visszaélések, illetve a bújtatott foglalkoztatások.

Új szakaszba léptünk

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Magyarország az új típusú koronavírus elleni védekezés új szakaszába lépett, ennek első lépéseként pedig már meg is alakult a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs. Ezzel kapcsolatban Varga Mihály pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy most - az emberek egészségének megvédését követően - a gazdaság újraindításán és új munkahelyek teremtésén van a sor.

