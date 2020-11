Koronavírus: karnyújtásnyira egy hatékony vakcina

A Pfizer néhány napon belül világszerte kérvényezni fogja az illetékes felügyeleti szerveknél az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaguk forgalmazásának engedélyezését, és készen áll az első 20 millió, már elkészült adag azonnali kiszállítására azokba az országokba, amelyeknek a hatóságai megadják ehhez a hozzájárulást - közölte Albert Bourla, a gyógyszeripari óriásvállalat vezérigazgatója. Hozzátette, hogy minél gyorsabban adja meg a forgalmazási engedélyt egy-egy ország, annál hamarabb hozzájut a vakcinához. Véleménye szerint az etikai meggondolások is azt diktálják, hogy ha egy ország a többieknél előbb jut döntésre, akkor állampolgárai rögtön hozzájussanak az oltóanyaghoz, mivel minden egyes nap életeket jelent.

Látszik az a fény az alagút végén

A gyártás egyébként jelenleg is folyamatos. A tervek szerint az év végéig 50 millió, 2021-ben pedig már 1,3 milliárd adag koronavírus-vakcina készülhet. Mindez azt jelenti, hogy már látszik az a fény az alagút végén, és a jövő év második felére már egész más lesz a járványhelyzet, mint most. "Legyünk türelemmel, és ennek az egésznek hamarosan vége lesz" - fogalmazott a Pfizer vezérigazgatója.

A minap a vakcina kidolgozásában résztvevő másik cég, a BioNTech vezetője, Ugur Sahin professzor is azt mondta, hogy már jövő nyáron sokkal jobb lesz a járványhelyzet, mint most, jövő télre pedig teljesen visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Véleménye szerint a Pfizerrel közösen kifejlesztett oltóanyaguk már akkor is drámai mértékben csökkentené a koronavírus-járvány terjedését, ha csupán 50 százalékos lenne a hatékonysága.

