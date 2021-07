Koronavírus: ez a helyzet most Európában

Franciaország

Jóllehet a koronavírus elleni oltás első adagját a teljes lakosság hatvan, a felnőttek hetvenkét százaléka már megkapta, és a franciák fele mindkét adagot felvette, a kormány megítélése szerint a járványhelyzet napról napra súlyosbodik a fertőzőbb delta variáns terjedése miatt. A delta variáns az új esetek immár kilencven százalékát okozza. Minderről a szerdai kormányülést követően Gabriel Attal kormányszóvivő beszélt, aki hozzátette: a delta variáns már az egész ország területét érinti.

Ekkor ugorhatnak meg a számok itthon - cikkünkben elolvashatja, mit mond a témával kapcsolatban Vattay Gábor járványelemző.

A kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy három tengerentúli francia megyében, Guadeloupe, Saint-Martin és Saint-Barthélemy szigeteken szerda éjfélkor kihirdetik az egészségügyi rendkívüli állapotot. Ez elmondása szerint azért fontos, hogy "minden szükséges intézkedést meg lehessen hozni a helyi egészségügyi intézmények védelmében, amelyek gyorsan leterhelődhetnek" a koronavírusos fertőzöttek miatt. Franciaország európai területén viszont csak augusztus 9-én lépnek életbe az újabb korlátozások.

Az oktatási tárca időközben azt közölte, hogy a szeptemberi iskolakezdéstől kezdve a be nem oltott 12-17 éveseknek otthon kell maradniuk abban az esetben, ha kontaktszemélyek, és digitális formában folytathatják az oktatást. Bár a beoltott tinédzserek akkor is bejárhatnak az iskolába, ha fertőzött közelébe kerültek, az osztályokat viszont egyetlen fertőzött esetén be fogják zárni.

Románia

Románia a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások újabb enyhítését vezeti be augusztus 1-től, a bukaresti kormány erről fogadott el rendeletet szerdai ülésén. A most meghozott széles körű lazító intézkedések azokon a településeken lépnek hatályba, ahol a megbetegedések aránya nem haladja meg a lakosság két ezrelékét. Az enyhítések értelmében egyebek mellett többen vehetnek részt a különböző magánrendezvényeken, sportendezvényeken a lelátók teljes kapacitása használható (amennyiben a szervező biztosítani tudja, hogy valamennyi néző beoltott, átesett a betegségen vagy érvényes teszttel rendelkezik), illetve megnyithatnak a szórakozóhelyek is, de csak beoltott személyeknek.

A szakembereket ugyanakkor megosztja az a kérdés, hogy eljött-e az ideje a komolyabb lazításoknak, mert már szeptembertől a megbetegedések számának növekedésére számítanak.

Belgium

A belga sajtó szerdán írt arról, hogy Belgium szűkítette azok körét, akik indokolt esetben mentesülhetnek a tíznapos karantén és koronavírusteszt kötelezettsége alól. A szigorítás a járványügyi szempontból rendkívül magas kockázatú országokból érkezőkre és azokra vonatkozik, akik koronavírussal fertőzött emberrel kerültek kapcsolatba.

Belgium a rendkívül magas kockázatú országok közé Argentínát, Bolíviát, Botswanát, Brazíliát Chilét, Costa Ricát, a Dél-afrikai Köztársaságot, a Fülöp-szigeteket, Kolumbiát, Lesothót, Malawit, Mexikót, Mozambikot, Namíbiát, Paraguayt, Perut, Suriname-ot, Trinidad és Tobagót, Uruguayt, Zambiát és Zimbabwét sorolja. Mentességet rendkívül kevesen, például a nemzetközi áruszállításban dolgozók, a határ menti településeken élő, de a szomszédos országba ingázó munkavállalók és diákok és a láthatási jogukat gyakorló szülők kaphatnak.

Németország

Németországban a lakosság több mint felét teljesen beoltották a koronavírus ellen, erről a német egészségügyi minisztérium adott hírt szerdán. Hét hónappal az oltási kampány kezdetét követően 41,8 millió embert, vagyis a lakosság 50,2 százalékát oltották be teljesen. A koronavírus elleni vakcinák legalább első adagját a lakosság 61,1 százaléka kapta meg, vagyis 50,9 millió ember.

A dpa német hírügynökség szerint egyébként az oltási kampány üteme tartományonként eltér az országban. Első helyen Bréma áll, ott a lakosok 70,1 százaléka kapta meg valamelyik vakcina legalább első adagját, 58,3 százalékuk pedig már a másodikat is. Utolsó helyen Szászország van, a tartományban a lakosság 51,8 százaléka kapta meg az első dózist, 46,1 százalékuk a másodikat is.

