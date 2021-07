Nyálból mutatja ki a koronavírust ez a gyorsteszt

Már elérhetőek a hazai gyógyszertárakban az olasz ScreenItalia nyál alapú antigén COVID-19 gyorstesztjei, amelyek otthon, munkahelyen vagy közösségekben is egyszerűen használhatók. A nyálmintából végzett vizsgálat nagy előnye, hogy kevésbé invazív és kellemetlen az orr- és szájgaratból történő mintavételnél, ezért például gyermekek számára is jobban tolerálható. A gyorsteszt a gyógyszertárak mellett a gyógyászati segédeszközboltokban és az online patikákban is elérhető.

Négyéves kortól használható

"A most terjedő delta variáns esetében mások a tünetek, mint az előző hullámokat okozó vírus variánsoknál. A korábban tapasztalt szaglás és ízérzés elvesztése kevésbé jellemző, kezdetben egyszerű náthára jellemző tünetek jelentkeznek, mint például orrfolyás, torokfájás. Ezért előfordulhat, hogy azt gondoljuk, egyszerűen megfáztunk és nem teszünk óvintézkedéseket. Az őszi iskolakezdés vagy a nyaralás utáni első munkanapok előtt, ha megfázás tüneteit tapasztaljuk magunkon, érdemes elvégezni egy gyors és egyszerű nyál alapú antigén tesztet. A gyerekek esetében 4 éves kortól már kivitelezhető és 15 perc alatt mutat eredményt" - mutatott rá dr. Pipei Szilvia, az Izinta IVD Kft. ügyvezető igazgatója, aki a Diagpro Home Kft.-vel közösen a Screen Italia nyálteszt hazai forgalmazói.

Tünetek esetén csak a pozitív tesztnek van diagnosztikai értéke. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A cég közleménye szerint az orrgaratmintából és nyálmintából végzett víruskimutatás érzékenysége és specificitása között nincs érdemi különbség. A teszt pontossága 97 százalékos, 406 PCR megerősített mintából 394 esetben helyesen azonosította a koronavírus jelenlétét.

Az OGYÉI engedéllyel rendelkező ScreenItalia nyál alapú antigén gyorstesztet az orrgarat gyorstesztekhez hasonlóan kell értékelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha tünetmentes személy esetében pozitív eredmény születik, akkor azonnal meg kell kezdeni az izolációt és értesíteni kell a háziorvost. Tüneteket mutató betegek esetében csak a pozitív eredménynek van diagnosztikai értéke, ha negatív a teszteredmény, akkor további PCR-vizsgálatra van szükség afertőzéskizárására vagy megerősítésére.