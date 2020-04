Koronavírus: erre készülnek Amerikában

Csütörtöki sajtókonferenciáján New York állam kormányzója, Andrew Cuomo az általa irányított állam gazdaságának és mindennapi életének fokozatos újraindításáról beszélt. Bejelentette ugyanakkor, hogy a kijárási korlátozásokat és a társadalmi távolságtartás szabályainak érvényét május 15-ig meghosszabbítja. A kormányzó kifejtette: annak ellenére, hogy szerdán 606 beteg halt meg a COVID-19 betegségben, folytatódott az eddigi tendencia, és az államban csökkent az újonnan diagnosztizált fertőzések és az újonnan kórházba szállított betegek száma. A kórházban ápolt betegek száma is csökkent 18 335-ről 18 ezerre. New York államban jelenleg több mint 214 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és több mint 14 ezer a COVID-19-ben meghaltak száma.

Cuomo elmondta: az elmúlt 30 nap alatt 500 ezer vírustesztet végeztek, többet, mint Michigan, Kalifornia és Florida együtt. A járványra utalva úgy fogalmazott: kézben tartottuk a vírust, visszaszorítottuk afertőzésterjedésének ütemét. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a járvány után meg kell erősíteni az állam kórházi és egész egészségügyi rendszerét.

Egymásra pakolt holttesteket találtak

Az egyes államok egyébként - eltérő időpontban és mértékben - készülnek a gazdasági élet újraindítására. Észak-Dakota kormányzója, Doug Burgum csütörtökön délelőtt közleményben tudatta, hogy május elsején beindul a helyi gazdaság. Ezzel egy időben új egészségbiztonsági intézkedések lépnek életbe: kötelező egészségügyi előírásokat vezetnek be, például naponta fertőtlenítenek az üzemekben és az üzletekben, és előírják azt is, hogy egy-egy üzletben egyszerre hány ember tartózkodhat.

New Jersey kormányzója, Phil Murphy csütörtök délutáni sajtóértekezletén elcsukló hangon jelentette be, hogy rendőrségi vizsgálat indul az Andover városának idősotthonában történtek miatt. Az otthon épülete mellett - még hétfőn, egy lakossági bejelentés nyomán - 17 holttestet találtak egymásra pakolva egy hevenyészett halottasházban. A rendőrség vizsgálatai szerint a 17 halott mindegyike az otthonban hunyt el COVID-19 betegségben. Az idősotthonban egyébként a vírusfertőzés nyomán kialakult tüdőgyulladásos betegség eddig 68 halálos áldozatot követelt. Eric Danielson, a kisváros rendőrfőnöke nem mentegetve ugyan a történteket, de azt hangoztatta újságíróknak: az otthonban olyan gyors egymásutánban következtek be az elhalálozások, hogy a vezetők hirtelenjében nem tudták hol elhelyezni az elhunytakat. A kormányzó további átfogó vizsgálatot ígért az ügyben.

Két, egészségügyi maszkot viselő nő sétál New Yorkban. Fotó: Getty Images

Három szakaszban tervezik újraindítani az országot

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön este a Fehér Házban a járványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján egyébiránt hangsúlyozta, a kormányzati tervezet az ország szakaszos, mégpedig három szakaszban megvalósítandó újraindítását javasolja.

Az első szakaszban az idős vagy komoly betegségük okán sérülékeny, a vírusfertőzésre fogékony embereknek továbbra is be kell tartaniuk a kijárási korlátozásokat és a társadalmi távolságtartás előírásait, minimálisra kell szorítaniuk a nem okvetlenül szükséges utazásokat, és el kellene kerülniük azokat a helyeket és rendezvényeket, ahol tíz embernél többen gyűlnek össze.

A második szakaszban ezek az előírások némileg enyhülnek, és a sérülékeny emberek már utazhatnak és csak azokat a helyeket kell elkerülniük, ahol ötven főnél többen vannak. Ebben a második szakaszban nyithatók újra az iskolák, óvodák és a már nem sürgős műtéteket is elvégezhetik a kórházakban.

A harmadik szakaszban már a krónikus betegségekkel küszködők számára is enyhülnek a szigorítások, de - nem szűnnek meg teljesen. Így például be kell tartaniuk a társadalmi távolságtartást és kerülniük kell a nagy tömegeket. Ebben a szakaszban újranyithatnak majd például a fitneszklubok, de azoknak is szigorú egészségbiztonsági előírásokat kell követniük.

