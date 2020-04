Amerikai nő: egy csomagtól fertőződött meg

Nem szívesen tesszük, így már csak ezért is gyakran nehéz kérdés, mikor szólhatunk rá egy másik emberre nyilvános helyen, ha nem tartja be az általános viselkedési szabályokat. De vajon hol húzódik a határ a jogos felszólalás és az önbíráskodás között most, a világjárvány idején? Kattintson a részletekért.

"Soha életemben nem voltam még sem ilyen beteg, sem ilyen rémült" - mondta Rachel Brummert a helyi tévének, miután kiderült, hiába zárkózott be otthonába immár 3 hete, mégis elkapta a koronavírust. Az autoimmun betegségben szenvedő nő nem véletlenül próbált betartani minden előírást, hiszen állapota miatt egy sima influenza is végzetes lehet számára. A New York Post beszámolója szerint Brummert utoljára március közepén ment el a helyi patikába, azt követően pedig még saját férjétől is távolságot tartott, aki, hogy őt védje, a vele szomszédos szobába költözött át a járvány idejére.

Elég volt kesztyű nélkül megfognia egy bevásárlószatyrot. Fotó: Dmitry Feoktistov\Getty Images

Elég volt azonban csak egyetlen figyelmetlenség ahhoz, hogy a nő elkapja a súlyos - Amerikában eddig több mint 24 ezer áldozatot követelő - COVID-19 betegséget. Egy olyan nő szállította házhoz a bevásárlást, akiről később kiderült, koronavírus-pozitív. Hiába nem találkozott vele személyese Rachel, elég volt, hogy a beteg a Brummert család tornácára helyezte a szatyrokat, amit az autoimmun betegségben szenvedő asszony gumikesztyű nélkül vitt be a konyhába.

"Soha nem kaptam még el ehhez hasonlót. Voltam már influenzás, de ez nem az. Ez egy teljesen másféle szörnyeteg" - mondta a teljesen kikészült nő, aki Facebookon közzétett bejegyzésében azt hangsúlyozza, hiába teszünk meg mindent, akkor sem lehetünk védelmünkben 100 százalékig biztosak.

Coronnials: párok, akiket a járvány hozott össze - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.

Forrás: New York Post