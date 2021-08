Koronavírus: erre figyelmeztetnek a szomszédban

Az egészségügyi hatóságok nem elégedettek az átoltottság arányával Horvátországban és Szlovéniában, a szakemberek pedig a negyedik hullámra figyelmeztetnek - írta a helyi sajtó hétfőn.

A helyzet komoly, a járvány exponenciálisan terjed, és egyre többen kerülnek kórházba is, fogalmazott Milan Krek, a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) igazgatója, aki szerint "minden jel arra mutat, hogy gyorsan ideér a negyedik hullám". Mint hozzátette: "Megengedhetetlen, hogy az országban 300 ezer, 50 év feletti ember még nem kapott oltást, miközben raktáron áll 700 ezer adag vakcina." Nem mindenkinél ugyanazok a koronavírus-fertőzés korai tünetei, ha azokat életkor és nemek szerinti lebontásban, külön vizsgáljuk. Kattintson a részletekért! A valamivel több mint kétmilliós lakosú Szlovéniában eddig 954 207-en kaptak védőoltást, közülük 851 160-an már a második dózist is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 45, illetve 40 százaléka. h i r d e t é s

Horvátországban már elkezdődött

Horvátországot már el is érte a járvány negyedik hulláma Ivana Pavic Simetin, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatóhelyettese szerint. "Ennek lesz egy dinamikája, a fertőzöttek száma kezd felfelé ívelni, majd csökkenni fog az intézkedések szigorításával, illetve a beoltottak számának növekedésével" - hangsúlyozta, hozzátéve: egyetlen védőoltás sem hatékony száz százalékban, és mindenkinél lehetnek mellékhatásai, amelyek enyhék és gyorsan elmúlnak. "Ez nem ok arra, hogy ne oltassuk be magunkat" - húzta alá a szakember.

Negyedik hullám: sokan vannak kórházban, a fertőzöttek száma nő. A kép illusztráció. Forrása: Getty Images

Horvátországban egyébként az elmúlt 24 órában 46 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 366 ezret. A koronavírus-fertőzés szövődményeiben az elmúlt napon két beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8285-re emelkedett. Kórházban 212 beteget ápolnak, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lakosú országban eddig 1 679 731-en kaptak védőoltást - a jogosultak 41,4, a felnőtt lakosság 49,7 százaléka -, közülük 1 549 881-en már a második adagot is felvették.