Koronavírus: a paralimpián sem lesznek nézők

Nem lehetnek nézők a 2020-as tokiói paralimpiai játékokon a szervezők hétfői bejelentése szerint - számolt be róla a The Washington Post. Az augusztus 24-én kezdődő rendezvény a koronavírus-járvány dacára is fogadja majd a sportolókat a világ minden tájáról, hogy összemérjék a tudásukat.

Vészhelyzet van

A japán fővárosban jelenleg is tart a járványügyi vészhelyzet, amelyet a tervek szerint egész augusztus hónapban, de inkább a paralimpiai játékok befejezéséig, azaz szeptember elejéig tartanak majd fent.

Maszkot viselő iskolás Tokióban az olimpiai stadion előtt. Fotó: Getty Images

"Nagyon sajnálom, hogy a járványhelyzet az olimpia mellett most a paralimpiára is kihatással van, de bízom benne, hogy megértik, hogy a korlátozásokra a járvány terjedésének lassítása miatt feltétlenül szükség van" - mondta Hasimotó Szeikó japán olimpiai miniszter egy japán idő szerint hétfő esti sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy mindenkit otthoni szurkolásra biztat.

Lesznek kivételek

Egy kiegészítő döntés értelmében kizárólag azok az iskolás gyerekek tartózkodhatnak majd mégis a nézőtéren, akik ezt kifejezetten kérik, hiszen ennek edukációs hatása is van, és a gyerekek szociális életét is felpezsdítheti. Őket sem engedik majd be azonban akkor, ha a számok esetleg drasztikus növekedésnek indulnak.

