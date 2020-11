Koronavírus: ennyi idő alatt láthatjuk a korlátozások hatását

A kormány és az operatív törzs folyamatosan figyelemmel követi a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások eredményességét és elégségességét. Ha a korlátozások hatásosak, akkor a bevezetésük után 2 héttel indulhat meg a fertőzöttek számának csökkenése, 4-5 héten belül pedig a halálozási adatok javulására is számítanak - ismertette Müller Cecília. Hozzátette, ha az operatív törzs úgy látja, hogy szigorításra lenne szükség, erre a jövő szerdai kormányülésen javaslatot tesz majd.

A kijárási tilalomról tájékoztató plakát egy debreceni buszmegállóban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Indul az ingyenes heti tesztelés

A tisztifőorvos megemlítette azt is, hogy holnap elindul a veszélyeztetett ágazatokban dolgozó személyek heti tesztelése. A koronavírus-szűrést pénteken a szociális intézményekben kezdik, majd hétfőn már a pedagógusok is rész vehetnek az első tesztelésen. A szűrés egyébként önkéntes, tehát az vesz részt rajta, aki szeretne, kötelezővé azonban nem teszik. Az ingyenes heti tesztelés természetesen a frontvonalban dolgozó egészségügyi személyzetet is érinti.

Még mindig vannak szabályszegők

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a tegnapi nap során 432 személlyen szemben intézkedtek a rendőrök az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében bevezetett maszkviselési kötelezettség megszegése miatt. Öt vendéglátó- vagy szolgáltatási helyet pedig be is zárattak a szabályszegés miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

