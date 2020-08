Koronavírus: ennyi aktív fertőzött van Budapesten

Augusztus 4-én 540 aktív koronavírus-fertőzöttet tartottak számon Magyarországon. Több mint harmaduk (36 százalékuk) budapesti, ez 193 főt jelent - derült ki a koronavirus.gov.hu tegnapi összesítéséből.

Jelenleg minden megyében van legalább egy aktív fertőzött. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Minden megyében van aktív fertőzött

A kormányzati tájékoztató oldal egy táblázatot is közzétett a hazai aktív koronavírus-fertőzöttek megyei eloszlásáról. Az adatok szerint a főváros után továbbra is Pest és Zala megyében van a legtöbb aktív fertőzött, a legkevesebb aktív beteget pedig Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartják számon. Jelenleg az összes megyében van legalább egy olyan személy, aki épp koronavírus-fertőzéssel küzd.

Forrás: koronavirus.gov.hu

3 megyében nem szedett áldozatot a járvány

A táblázat a koronavírus-járvány hazai áldozataiban megyei eloszlását is bemutatja. Augusztus 4-éig 598 olyan haláleset történt itthon, ahol az elhunytnál koronavírus-fertőzést is azonosítottak. Az áldozatok döntő többsége olyan idős ember volt, aki több krónikus betegségben is szenvedett a COVID-19 mellett. Mindössze 24 olyan elhunytról tudnak, akinél nem jegyeztek fel ismert társbetegséget.

Az áldozatok tekintetében is a főváros áll az első helyen: az elhunytak 60 százaléka (361 fő) budapesti. A második legtöbb koronavírusos áldozatot (96 főt) pedig Pest megyében regisztrálták. Továbbra is három olyan megye van, ahol nem történt a koronavírussal összefüggésben haláleset: Békés, Hajdú-Bihar és Vas megye.

