Koronavírus: elégedetlenek és pesszimisták az európaiak

Az EU közvélemény kutató intézete által 2021 márciusa és áprilisa között végzett kutatás eredméyei szerint a megkérdezettek 58 százaléka a koronavírus-járvány miatti intézkedések egészségvédelmi előnyeit fontosabbnak tartotta, mint a korlátozások által keletkezett gazdasági károkat. Ezen álláspontot Máltán, Svédországban, és Franciaországban képviselték a legtöbben, míg Magyarországon, Lettországban és Bulgáriában értettek egyet a legkevesebben.

Elégedetlenek és pesszimisták az európaiak. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Elégedetlenek és pesszimisták az európaiak

A tagországok lakosságának 50 százaléka nem elégedett az új típusú koronavírus okozta válság enyhítése érdekében tett európai uniós intézkedésekkel. Emellett az is kiderült, hogy a válaszadók 45 százaléka még most is bizonytalannak érzi helyzetét, és csak 37 százalék bízik a pozitív fordulatban.

A szolidaritás a helyén van

A kutatás szerint egyébként az uniós polgárok 44 százaléka elégedett az uniós tagállamok közötti szolidaritással, amelyet a koronavírus-helyzetben mutattak egymás felé. Ebben a kérdésben a magyar, a litván, a máltai és a cseh megkérdezettek között mérték a legmagasabb helyeslést, míg a legalacsonyabbat Spanyolországban, Németországban, Belgiumban, és Franciaországban.

