Koronavírus: egyre több országban szed áldozatot

Újabb két országban járt halálos áldozattal a koronavírus rohamos terjedése.

Az első osztrák áldozat

A legfrissebb adatok szerint már Ausztriában is van halálos áldozata az új típusú koronavírusnak. A 69 éves férfi a múlt hónapban Olaszországban járt, feltehetően ott fertőződött meg. A bécsi Ferenc József Császár Kórház (Kaiser-Franz-Josef-Spital) osztályvezető orvosa, Christoph Wenisch arról tájékoztatott, hogy a beteget súlyos tüdőkárosodással szállították be az intézménybe.

Látogatási tilalomról szóló figyelmeztető táblákat helyeztek ki a grazi Elisabethinen kórház elé. Fotó: Getty Images

Mint kiedült, a koronavírus a férfi több szervét is megtámadta. A halált végül a tüdő, a vese és a máj károsodása, illetve a vérkeringés összeomlása okozta. Fontos kiemelni ugyanakkor azt is, hogy páciens már a vírusfertőzést megelőzően krónikus cukor-, valamint bélbetegségben is szenvedett. Az orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy Ausztriában az egész lakosságnak össze kell fognia a koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében.

Már Lengyelországban is van áldozat

Meghalt az első koronavírussal fertőzött beteg Lengyelországban, a Nagy-lengyelországi vajdaság székhelyén, Poznanban. Az 57 éves nő más betegségekben is szenvedett, már súlyos állapotban került kórházba. Korábban nem járt külföldön, de találkozott Olaszországból visszatérő kezelőorvosával.

Lengyelországban egyébként eddig 47 koronavírusos esetet regisztráltak, emelett több mint 1200 embert tartanak karanténban afertőzésgyanúja miatt. A lengyel kormány csütörtöktől megelőző intézkedésként március 25-éig felfüggesztette az oktatást, valamint bezártak a színházak, a mozik és a múzeumok is. A házi karanténba helyezetteket szerda óta a rendőrség naponta ellenőrzi, hogy betartják-e az intézkedést. Emellett az összes közúti és vasúti határátkelőhelyen, valamint a balti-tengeri kikötőkben is egészségügyi ellenőrzést vezettek be.

