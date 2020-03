Koronavírus: az első héten a legfertőzőbb

Ugyan sokan az influenzához hasonlítják az új koronavírust, azt minden szakértő elismeri, hogy fertőzőképessége nagyobb, ezért veszélyesebb. Ráadásul az már kiderült, hogy az első két hétben (egyes vélemények szerint akár 3 hétig is) lappanghat a betegség. Emiatt is terjedhet gyorsan a járvány, amelyet a WHO a héten hivatalosan is pandémiának, vagyis világjárványnak minősített.

Egyre több országban rohamosan nő a COVID-19 betegek száma, Olaszországban például annyira túlterhelt az egészségügyi ellátó rendszer, hogy - akárcsak korábban Vuhanban - nem minden fertőzöttet tudnak megfelelően kezelni. Éppen ezért jelenthet fontos előrelépést az a kutatás, amelyet 4 német klinika orvosszakértői végeztek. Az előzetes eredmények szerint, amelyet a napokban hoztak nyilvánosságra a medRxiv nevű orvosi portálon, a SARS-CoV-2 vírus a fertőzés utáni első héten a legveszélyesebb.

Koronavírus-fertőzésből felgyógyult beteg távozik egy vuhani kórházból. Fotó: Getty Images

A 8. napon már nem fertőz az új koronavírus

A kutatásban kilenc, Münchenben ápolt beteget vizsgáltak. Mindegyikük fiatal, maximum középkorú felnőtt volt, akinek korábban nem volt komoly egészségügyi problémája. A kórházi tartózkodásuk alatt különböző időpontokban mintát vettek a torok- és orrváladékukból, vérükből, vizeletükből és székletükből. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a vírus az első héten a legfertőzőbb. A köpetminták 83,33 százaléka ezt igazolta. Továbbá megállapították, hogy a fertőzés 8. napján már nem lehetett izolálni a koronavírust a mintákban.

A tanulmányt még független szakértők nem vizsgálták át, a csapat most azt sürgeti, hogy ez minél előbb megtörténjen és hivatalosan is elismerjék. Utána ugyanis meg lehetne változtatni a kórházi protokollt a koronavírus-betegek kezelésére vonatkozóan.

A kutatók javaslata szerint a tünetek megjelenésétől számított 10. napon már haza lehetne küldeni a beteget, amennyiben állapota nem indokol kórházi ellátást. Otthon pedig házi karanténban folytatódhatna a felépülés, mivel akkor már az új felfedezések fényében kevésbé kell tartani a fertőzésveszélytől. Ezáltal gyorsabban cserélődhetnének a COVID-19 betegek a kórházakban, vagyis többen juthatnának időben megfelelő ellátáshoz.

Forrás: Medical News Today