Koronavírus: egyre több idős kerül kórházba

A koronavírus-fertőzöttek akár 80 százaléka tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel eshet át a fertőzésen, éppen ezért kell az idős embereket különösen védeni - hangsúlyozta Szlávik János. Úgy véli, a járványhelyzet megoldása az lesz, ha az idős embereket el tudjuk különíteni a fiataloktól.

A Pesti úti idősotthonban történt fertőződésekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az országban több mint ezer ilyen intézmény működit, ezért ezekre fokozott figyelmet kell fordítani. Az otthonok lakóit és dolgozóit folyamatosan tesztelni kell, mivel ők a leginkább veszélyeztetettek - emelte ki. Mint mondta, ha meg tudják akadályozni, hogy az idősotthonokban tovább terjedjen a koronavírus, akkor elkerülhető lesz az a hatalmas, apokaliptikus pandémia, amely egyes nyugat-európai országokban látható.

Katonai tábori ágyakat kapott a PTE Akác utcai klinikai tömbje. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Van elég kapacitás

Orbán: minden fertőzöttnek lesz helye - olvassa el a részleteket!

A szakember kiemelte, hogy egyre több Magyarországon a koronavírusos beteg, azonban a lélegeztetőgépek száma egyelőre megfelelő. Az infektológus emlékeztetett arra, hogy márciusban még csak a Dél-pesti Centrumkórházban kezeltek fertőzötteket, de mára Budapesten és országszerte is nagyon sok egészségügyi intézményben vannak koronavírus-fertőzöttek, több járványkórház is felkészült a betegek - akár intenzív terápiát igénylő - ellátására is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy elegendő kapacitás áll rendelkezésre.

Mire számíthatunk?

Szlávik János szerint a járvány május 3-ára várt csúcsa egy darabig el fog húzódni, és nagyon sok beteg lesz még májusban. Ugyanakkor azt reméli, hogy júniusra "kifut" koronavírus-járvány. Az azonban kérdéses, hogy afertőzésősszel milyen mértékben tér vissza - tette hozzá. Emellett abban is reménykedik, hogy őszre, vagy legkésőbb jövő tavaszra már lesz hatékony védőoltás a koronavírus ellen.

A koronavírus ellen alkalmazott gyógyszerekkel kapcsolatban megemlítette, hogy a koronavírus-fertőzés ellen igazoltan hatékony gyógyszer egyelőre nincs, de egyes malária-, HIV-, és a C típusú májgyulladás-ellenes szerek Magyarországon is hatékonyak lehetnek. A Dél-pesti Centrumkórházban sokféle ilyen készítményt alkalmaznak, és az előzetes eredmények szerint ezek valóban hatékonyak lehetnek - fogalmazott.

Kilenc koronavírusost vittek kórházba egy budapesti hajléktalanszállóról - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!