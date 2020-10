Koronavírus: ebben jobb a magyar teszt a többinél

A PCR-tesztek az új típusú koronavírus örökítőanyagát (RNS) használják ahhoz, hogy kimutassák a kórokozót. Ehhez eddig egy kétlépcsős eljárásra volt szükség: először kivonták az RNS-t, majd sokszorozták azt.

Ebben más az új teszt

A gyors PCR-teszt esetében ez az eljárás egylépcsőssé válik. Nincs szükség az RNS kivonására, így legalább hat órát megspórolnak a koronavírus-tesztelés idejéből. A teljes folyamat így körülbelül két órát vesz igénybe, és kevesebb szakemberre van szükség hozzá - ismertette Szabó Attila. Elmondta azt is, az új tesztek megbízhatóak, és a gyártótól függ, hogy mikor állhat belőlük nagyobb mennyiség rendelkezésre.

Legalább hat órával rövidülhet az eredmény kimutatásának ideje.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mikor használhatják az új teszteket?

Az új PCR-tesztről korábban Merkely Béla, a teszt elővizsgálatában Magyarországról részt vevő Semmelweis Egyetem (SE) rektora is beszélt. Ő úgy fogalmazott, hogy az új teszt a gyógyításban és a kontaktkeresésben is nagy segítséget nyújthat majd a koronavírus-járvány idején, hiszen a laborok kapacitását megduplázhatja, vagy akár meg is háromszorozhatja. A rektor véleménye szerint az új koronavírusteszt azonnal a mindennapok részévé válhat, mivel a fejlesztő cég már rendelkezik terjesztési engedéllyel. Az SE pedig már készen áll arra, hogy egy-két héten belül ezeket az új PCR-teszteket is használja a koronavírus-fertőzés diagnosztizálására.

