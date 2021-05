Koronavírus: döcögve indul a védettségi applikáció

Mit tegyünk, ha nem jött meg a védettségi igazolvány? Részletek itt.

"Az applikáció értékelése 1,2 csillag az 5-ből, ami nem túl biztató. Én is megpróbáltam beregisztrálni, természetesen nem sikerült. Egyszer kifagyott, majd többször is kiírta, hogy sikertelen a regisztráció" - panaszkodott egy olvasónk, amiért nem boldogul a csütörtök este kiadott applikáció beüzemelésével. Hasonló negatív értékelések és visszajelzések sora jelzi a Google Play felületén, hogy az alkalmazás egyelőre nem tökéletes, de az Apple Store-jában is csupán 1,7 csillagra értékelték eddig a felhasználók. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtök délelőtt jelentette be, hogy elkészült a védettségi applikáció, és hamarosan élesítik is. Az applikáció az EESZT-ből szerzett adatok alapján QR-kód segítségével teszi láthatóvá a koronavírus elleni védettséget, megjelenítve az oltott nevét, TAJ-számát, az oltás idejét, valamint a védettség tényét vagy annak hiányát.

Csütörtök estétől letölthető okostelefonokra a védettséget igazoló applikáció

Az EESZT felületére bejelentkezve elérhető egy részletes útmutató arról, hogyan helyezhetjük üzembe a mobilalkalmazást. A portál menüjében a Mobilalkalmazások fül alatt először el kell indítani egy regisztrációt, majd az alkalmazást telefonunkra letöltve - Play Store (EESZT alkalmazás néven) vagy App Store (EESZT Lakossági) áruházból - meg kell adnunk TAJ-számunkat. Ezt követően az asztali gépen megjelenő QR-kódot kell beolvasunk okostelefonunk segítségével, majd a mobilalkalmazásban megjelenő azonosítót kell beírni a portálra. Amennyiben mindent jól csináltunk, illetve a rendszer sem dob ki hibát, úgy sikeres lesz a regisztráció. Bejelentkezni egy, a regisztráció során megadott hatjegyű PIN-kóddal tudunk innentől. Az alkalmazásban a COVID-oltásigazolásra koppintva jönnek elő a felhasználó oltással kapcsolatos adatai és a COVID Control App által beolvasható QR-kód.

Fontos megemlíteni, hogy egy adott mobilkészüléken csupán egyetlen regisztrált alkalmazást használhatunk. Magyarán nem lehet egyetlen eszközről lekérni például több családtag védettségi igazolását.

Az ombudsman szerint nem diszkriminatív a védettségi igazolvány

A védettségi igazolvány hatályos szabályozása összességében nem visszás - állapította meg Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa. Az ombudsman hivatala csütörtökön azt közölte az MTI-vel: néhány nap alatt több mint nyolcszáz panaszt kaptak a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban.

Az alapvető jogok biztosa arra hívta fel a figyelmet, hogy a COVID-19 elleni védőoltás ugyan Magyarországon nem kötelező, de a jogi szabályozás a minél szélesebb körű oltásra ösztönöz. Ez az ösztönzés mindaddig nem kifogásolható alkotmányossági szempontból, ameddig elvben a teljes beoltható lakosságnak elegendő vakcina rendelkezésre áll, azaz az érintettek saját döntésén múlik a vakcina felvétele, illetve amíg nem alapvető jogok gyakorlását vagy alapvető szükségletek kielégítését kötik a védettség igazolásához.

A jelenlegi szabályozás a szabadidő aktív eltöltését szolgáló programon - például sport- és kulturális rendezvényen nézőként, vendéglátóüzlet belső terében, szálláshelyen vendégként - tartózkodást köti védettségi igazolványhoz. Járvány esetén pedig nem észszerűtlen a sokak együttes jelenlétét lehetővé tévő fakultatív szolgáltatások igénybevételét olyan feltételhez kötni, amely figyelembe veszi afertőzéskockázatát. Az ombudsman szerint a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára nyitva álló szabadidős tevékenységekből a védettnek nem tekinthetők járványvédelmi okból történő kizárása alapjogi szempontból nem kifogásolható.

Az alapvető jogok fontosnak nevezte, hogy azok esetében, akik egészségi kockázatok miatt nem kaphatnak védőoltást, egyes jogosultságok védettségi igazolványhoz kötése ne járjon alapvető jogaik korlátozásával. Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a jogegyenlőség sérelmét veti fel, ha a szabályozás a külföldön beoltottak részére nem biztosít azonos jogokat a Magyarországon ugyanolyan engedélyezett vakcinával beoltottakhoz képest. Ezért javasolta, hogy a jogalkotó tekintse át, milyen módon biztosítható, hogy a külföldön beoltottak gyakorolhassák azokat a jogokat, amelyekre az azonos típusú, COVID-19 elleni védőoltás feljogosít.