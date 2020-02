Koronavírus, amely világjárványt okozott

Akárcsak a jelenleg immár közel 80 ezer embert érintő COVID-19, a 2002 novembere és 2003 júliusa között lezajlott SARS-járvány kórokozója is denevérekről került át az emberre. A köztes gazda akkor a cibetmacska volt, amelyet Kínában eleségként fogyasztanak. A járvány kiindulási pontja egy kínai piac volt, ugyanakkor a világjárvány Hongkongban kezdődött.

A SARS hátterében éppúgy koronavírus-fertőzés állt, mint a COVID-19 mögött. Fotó: Getty Images

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a fertőzést összesen mintegy nyolcezer ember kapta el, közülük pedig 800-an - zömében idős betegek - életüket vesztették. Kína és Hongkong mellett számos megbetegedést regisztráltak Kanadában, Tajvanon és Szingapúrban is. Magyarországon nem volt érintettje a SARS-járványnak. A vírus végül a járványügyi intézkedések nyomán teljesen eltűnt a természetből. Mintáit ugyanakkor ma is őrzik a világ egyes laboratóriumaiban.

