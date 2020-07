Koronavírus: "a veszélyt még nem sikerült elhárítani"

Koronavírus: a rákos betegek is rosszul járnak - kattintson a részletekért!

Utoljára április közepén lehetett olyan magas számokat látni, mint amilyeneket mostanában tapasztalni az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzötteket illetően. Nemrég többször is előfordult, hogy egy nap alatt több mint százan fertőződtek meg - mondta a kancellár. Kiemelte, jelenleg elsősorban a regionális gócpontok felszámolására helyezik a hangsúlyt, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a járvány ne terjedjen el futótűzként az egész országban.

Ausztria a koronavírus-járvány kezdete óta már több mint 18 ezer fertőzöttről és 706 áldozatról számolt be. Jelenleg 1086 aktív beteget tartanak nyilván. Az elmúlt 24 órában 92 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a legtöbbet Felső-Ausztriában (32) és Bécsben (29). Felső-Ausztriában a hivatalokban, az üzletekben és a vendéglátóhelyeken ismét kötelezővé tették a szájmaszkot, és a legalább egyméteres távolság megtartását is szigorúbban ellenőrzik majd. Bécsben naponta kétezer koronavírustesztet végeznek el. Salzburgban azonban újabb gócpontot fedeztek fel: a Vöröskereszt idősotthonában az egyik gondozónő fertőződött meg, aki négy kollegáját, az intézmény több lakóját, valamint két családtagját is megfertőzte. Egy másik salzburgi idősotthonban is beteg lett az egyik dolgozó - a két eset a feltételezések szerint összefügghet egymással.

Még koránt sem ért véget a járvány a szomszédban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Gyülekezési korlátozást vezetnek be Szlovéniában

A szlovén kormány ismét betiltja a 10 fősnél nagyobb összejöveteleket, hogy lassítsa az új típusú koronavírus terjedését - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő. Mint mondta, külön engedéllyel nagyobb rendezvények is tarthatók, de maximum 50 főig. Ennek feltétele, hogy a szervezőnek ismernie kell a résztvevőket, adataikat nyilvántartásba kell venniük, és azt egy hónapig meg kell őrizniük. Legfeljebb 500 főig sporteseményeket és koncerteket pedig csak abban az esetben lehet megrendezni, ha megfelelő nagyságú terület áll rendelkezésre, amelyen megvalósulhatnak a társasági távolságtartás feltételei.

A népegészségügyi intézet fertőző betegségekkel foglalkozó központjának igazgatója, Mario Fafangel korábban közölte, hogy az elmúlt két hétben 9,85 főre emelkedett a százezer lakosra vetített koronavírus-fertőzöttek száma az országban, ami eléri azt a küszöböt, amelyet Szlovénia más országokkal szemben állított mércéül. Ljubljana ugyanis egy úgynevezett sárgalistára teszi azokat az uniós országokat, ahol ez a mutató eléri a tízet, és az ezen országokból érkezőktől 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kérnek a beutazáshoz. A nem uniós állampolgároknak pedig két hét karanténba kell vonulniuk Szlovéniában. A szlovénok egyébként eddig 1776 igazolt esetről és 111 halottról adtak hírt. Az aktív fertőzöttek száma 236, jelenleg mindössze 14-en vannak kórházban. Intenzív osztályon egy fertőzöttet sem ápolnak.

Horvátország is szigorítani készül

A szomszédos Horvátországban a legfrissebb adatok szerint eddig 3325 koronavírus-fertőzöttet és 114 elhunytat regisztráltak. Az országban jelenleg 934 aktív beteg van, közülük 91-en szorulnak kórházi ápolásra. Négy betegnek mesterséges lélegeztetésre is szüksége van. A szakértők szerint a vírus főleg családi összejöveteleken, esküvőkön, keresztelőkön és más nyilvános rendezvényeken terjed. Épp ezért a horvát válságstáb ismét a gyülekezési korlátozások bevezetését fontolgatja.

