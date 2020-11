Koronavírus: a héten szigorít Magyarország

További szigorításokról dönt a koronavírus-járvány miatt eheti ülésén a kormány - jelentette ki Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában. Mint mondta, a korlátozások ezúttal várhatóan az emberek és az intézmények mindennapjait is érintik majd, csak úgy, mint tavasszal.

Visszatérhetnek a tavaszi korlátozások. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi lesz az iskolákkal?

A miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy az iskolák nyitva tartását továbbra is fontosnak tartják. Az egyetemek pedig maguk dönthetik el, hogy az új típusú koronavírus okozta helyzetre hivatkozva áttérnek-e távoktatásra. Egyébként a sportrendezvényeken való maszkviselést szabályait is tárgyalják majd, és az is elképzelhető, hogy bezárják a stadionokat.

h i r d e t é s

Visszatérhet a tavaszi szigor

Koronavírus: ennyit romlott a hazai helyzet októberben - kattintson!

A családokért felelős tárca nélküli miniszter, Novák Katalin pedig az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról, hogy a kormány minden tavaszi intézkedés ismételt bevezetésének lehetőségét mérlegeli. Az MTI beszámolója szerint a szigorításokról kedden és szerdán hoznak döntést. A miniszter kiemelte, hogy a koronavírus-helyzet nem könnyebb, mint egy hónapja, és várhatóan még sokkal nehezebb lesz. A cél, hogy minél sikeresebb legyen a védekezés, minél több életet tudjanak megmenteni - szögezte le.

A Mentődolgozók Szövetsége szerint egyre több mentős fertőződik meg a koronavírussal - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!