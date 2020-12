Koronavírus: 6635 új eset és 182 halott itthon

Újabb 6635 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 231844-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 182 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 5324-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 31 éves, elhízott nő is.

Tanárok teszteltek kedden Balassagyarmaton. Fotó: MTI/Komka Péter

7693-an vannak kórházban

Jelenleg 159487 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 20 százalékuk budapesti. 7693-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 663-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 67033 személyt már gyógyultnak nyilvánították. A legfrissebb adatok szerint 50430 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 1,87 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Szigorításokról döntöttek

Koronavírus: karácsonyra speciális szabályok jöhetnek - kattintson a részletekért!

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, valamint egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A koronavírus-járványt viszont ezen a ponton már nem lehet megállítani, a fő cél inkább a járvány lassítása. Ezért ismét kihirdették, majd februárig meg is hosszabbították a veszélyhelyzetet, amely azért fontos, mert a rendkívüli jogrend - ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Az éjszakai kijárási korlátozás, az éttermek és a szórakozóhelyek bezárása, a digitális tanrend, valamint a boltok nyitvatartási idejének rövidítése viszont egyelőre csak december 10-éig van érvényben. Közben viszont visszavezették az idősek vásárlási idősávját is, bár a tavaszitól némileg eltérő formában.

Ezt se felejtsük el

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

