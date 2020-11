Koronavírus: 4440 új eset és 96 halott itthon

Újabb 4440 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 165901-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 96 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 3568-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 30 éves leukémiás férfi, egy 31 éves, veseelégtelenséggel küzdő férfi, illetve egy 34 éves férfi is, akinek alapbetegségeiről egyelőre nincs információ.

Koronavírusteszthez vesz mintát a mentőszolgálat munkatársa a szűrőbusznál Óbudán.

Fotó: MTI/Mónus Márton

7512-en vannak kórházban

Jelenleg 124259 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 23 százalékuk budapesti. 7512-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 604-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 38074 személyt már gyógyultnak minősítettek. A legfrissebb adatok szerint 42241 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 1,45 millió koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Szigorításokról döntöttek

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, valamint egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A koronavírus-járványt viszont ezen a ponton már nem lehet megállítani, a fő cél inkább a járvány lassítása. Ezért ismét kihirdették, majd februárig meg is hosszabbították a veszélyhelyzetet, amely azért fontos, mert a rendkívüli jogrend - ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Az éjszakai kijárási korlátozás, az éttermek és a szórakozóhelyek bezárása, a digitális tanrend, valamint a boltok nyitvatartási idejének rövidítése viszont egyelőre csak december 11-éig van érvényben.

Ezt se felejtsük el

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

