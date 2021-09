Koronavírus: 345 új fertőzött, elhunyt 3 beteg

Az elmúlt 24 órában 345 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 814 409 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. A portál szerint elhunyt 3 beteg is, így az elhunytak száma 30 080 főre emelkedett. Jelenleg 215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni

A delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben - hangsúlyozta a portál, egyben kiemelve: aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy az a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás. Ennek részletei az alábbi linkre kattintva elérhetőek. A friss adatok szerint a beoltottak száma 5 830 217, közülük 5 535 463 fő már a második oltását is megkapta, 461 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.