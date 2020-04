Koronavírus: 2,6 millió beteg, 183 ezer halott

Az elmúlt 24 órán belül több mint 62 ezer új koronavírusos esetet és mintegy 6 ezer új áldozatot regisztráltak világszerte. A legtöbb fertőzöttet és halottat az Egyesült Államokból jelentették eddig: az amerikaiak már több mint 842 ezer megbetegedésről és csaknem 47 ezer halálesetről számoltak be. Továbbra is New York államban a legsúlyosabb a helyzet, itt már több mint 19 ezren haltak meg. Közben viszont már több tagállam is megkezdte a koronavírus megfékezésére hozott szigorú intézkedések enyhítését.

Kórházba szállítanak egy fertőzöttet New Yorkban. Fotó: Getty Images

Ilyen a helyzet Európában

Európán belül eddig Spanyolországban regisztrálták a legtöbb koronavírus-fetőzöttet, több mint 208 ezret, és már csaknem 22 ezer spanyol vesztette életét a járvány következtében. Az áldozatok száma azonban Olaszországban a legmagasabb az európai országok közül: itt már 25 ezren haltak meg, a betegek száma pedig meghaladta a 187 ezret. A Közegészségügyi Hivatal (Iss) bejelentése szerint Róma és Milánó szennyvízhálózatában is azonosították a Sars-Cov-2 vírust, az ívóvíz azonban továbbra is biztonságos.

Franciaország eddig 157 ezer fertőzöttről és 21 ezer áldozatról adott hírt. Már 8. napja csökken a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma, jelenleg 30 ezerről tudnak. A francia egészségügyi tárca járványügyi felelőse, Jérome Salomon azonban kiemelte, hogy a csökkenés ellenére a járvány még mindig veszélyes. Március 1-je óta ugyanis már mintegy 85 ezren szorultak kórházi kezelésre.

Az összes német tartományban kötelező lesz a maszk viselése a koronavírus-járvány miatt. A szabály az ország legnagyobb részén április 27-én lép érvénybe. A szájat és az orrot takaró maszk, sál vagy egyéb anyag viselése a közösségi közlekedésben és a kiskereskedelmi üzletekben kötelező. Az országban egyébként eddig több mint 150 ezer igazolt fertőzöttről és 5315 halálesetről számoltak be.

A 10 legérintettebb ország közé tartozik még az Egyesült Királyság - csaknem 135 ezer koronavírus-fertőzöttel és több mint 18 ezer áldozattal -, Törökország - mintegy 99 ezer beteggel és 2376 halottal -, Irán - 86 ezer megbetegedéssel és 5391 halálesettel -, és Oroszország is. Ez utóbbi országból már 58 ezer igazolt esetet és 513 áldozatot jelentettek. A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Kína jelenleg a 9. helyen áll a 10 legérintettebb ország listáján, csaknem 84 ezer beteggel és 4636 áldozattal.

