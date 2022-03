Koronavírus: 197 áldozat a hétvégén

Az elmúlt három napban 8370 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 787 544-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg is, így az elhunytak száma 43 949 emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. Jelenleg 3615 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 132-en vannak lélegeztetőgépen.

A világon 435 239 541 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 5 948 580 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli adatai alapján. Egy nap alatt több mint egymillió új fertőzöttről számoltak be világszerte és csaknem 4600 halálos áldozatot szedett a vírus.

Csökken a kórházban ápoltak száma

A kormányzati tájékoztató portál hangsúlyozta: a járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az oltásra folyamatosan lehet időpontot foglalni, és márciusban is minden csütörtökön, pénteken, szombaton lesznek oltási akciónapok.

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal.