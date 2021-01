Koronavírus-oltás: jövő héten újabb szállítmányok érkeznek

Szakértő: bízhatunk a koronavírus-vakcinában - kattintson!

Hamarosan a 4. szállítmány is megérkezik Magyarországra a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagából. De várhatóan a Moderna koronavírus elleni vakcinájából is kapunk egy kisebb mennyiséget, bár ennek szállítási időpontját még nem tudják pontosan. A cél azonban az, hogy az országba érkező adagokat a lehető legrövidebb időn belül beadják a kritikus csoportoknak - hangsúlyozta Müller Cecília. Elmondása szerint Magyarország a Pfizer-BioNTech vakcinájából összesen 3,3 millió személy beoltására elegendő mennyiséget rendelt, a Modernánál lefoglalt oltóanyagokkal pedig 872 ezer embert tudnak majd immunizálni.

Beoltanak egy dolgozót a koronavírus ellen a XV. kerületi Olajág Otthonban.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Nagy feladat, óriási előrelépés

Jelenleg párhuzamosan zajlik az egészségügyi dolgozók, valamint a szociális intézmények lakóinak és gondozóinak beoltása, január 16-ától pedig sokan már a 2. dózist kapják meg. A tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy vakcinázás megszervezése és kivitelezése egy komoly logisztikai feladat, de egyben egy hatalmas előrelépés is az új típusú koronavírus elleni küzdelemben. Kérdésre válaszolva elmondta, ő is beoltatja majd magát. "Ez nem is kérdés" - jegyezte meg.

Marad a szigor

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az operatív törzs javaslatának hatására a kormány a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedések meghosszabbítása mellett döntött. Ennek értelmében tehát a maszkviselési kötelezettség, az éjszakai kijárási tilalom, az üzletek rövidített nyitvatartása, valamint a középiskolások digitális oktatása legalább február 1-jéig érvényben marad. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

