Koronavírus: "nem az oltástól kell tartanunk"

Az oltásokat már évtizedek óta biztonsággal alkalmazzák, és a koronavírus elleni oltóanyag megérkezésével a jelenleg is tomboló világjárvánnyal szembeni védekezés új szakasza indult el. A vakcinákról azonban már most számos tévhit terjed, ezért fontos leszögezni, hogy nem az oltástól kell tartanunk, hanem a fertőzéssel járó súlyos következményektől, és ezeket kell kivédeni - hangsúlyozta Galgóczi Ágnes.

Sóoldatot fecskendez a koronavírus elleni oltóanyaghoz az oltópont egyik munkatársa.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Újabb adag érkezik

Mint mondta, a hét folyamán újabb adag érkezik majd a Pfizer-vakcinából, amelyből már minden megyébe szállítanak majd. Így a jelenlegi 5 oltópont helyett már 25 helyszínen tudják beoltani az egészségügyi dolgozókat az új típusú koronavírus ellen.

A szakember kitért arra is, hogy 2021 első felében valószínűleg több újabb oltóanyag használatát is engedélyezi majd az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), tehát belátható időn belül elkezdődhet a lakosság tömeges vakcinálása is. Kiemelte továbbá, hogy az aktív koronavírus-fertőzöttek száma folyamatosan csökken, a gyógyultak száma pedig nő. Ez jó hír - fűzte hozzá.

Még mindig vannak szabályszegők

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy az elmúlt napon 233, szeptember 21-e óta pedig több mint 16500 emberrel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvány elleni küzdelmet segítő maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt.

