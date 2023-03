Koronavírus: meghalt újabb 11 beteg itthon

Az összesített adatok szerint a járványban elhunytak száma ezzel 48 762-re emelkedett 2020 tavasza óta, míg a fertőzésből kigyógyultak száma 2,14 millióra tehető. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg közel 4300-ra becsülik az országban. Kórházban 395 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

A Koronavírus Sajtóközpont a közleményben úgy fogalmaz, hogy „Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.” Mint írják, a megerősítő oltás felvétele azoknak ajánlott, akik négy hónapnál régebben kapták meg az előző oltásukat.

Alapoltást immár közel 6,21 millióan kaptak. Harmadik oltást 3,9 millióan, negyedik oltást 424,7 ezren kértek megerősítő dózisként.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!