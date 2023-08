A 31. héten a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja további emelkedést mutat – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán. Az adatok 15 mintavételi helyen stagnáltak. Emelkedést Győrben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Szekszárdon és Zalaegerszegen mértek, míg csökkenés egyedül Debrecenben jelentkezett. A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja négy településen – Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben és Salgótarjánban – az alacsony, 13 helyen a mérsékelt, öt minta esetében pedig az emelkedett tartományba sorolható.

Grafika: NNGYK

Mint azt korábban megírtuk, az Egyesült Királyságban egyre többen kerülnek kórházba a koronavírus egy új variánsa, az Eris vagy EG.5 miatt. Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója szerint a variáns nagy valószínűséggel már Magyarországon is jelen lehet. A vírus terjedésének ráadásul az elmúlt hetek enyhébb időjárása is kedvezhetett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán "érdeklődésre számot tartó variánsnak" minősítette az EG.5 jelű mutációt. Ez ugyan nem okoz súlyosabb tüneteket a korábbiaknál, de a gyanú szerint kevésbé hatékonyak vele szemben a meglévő oltások.