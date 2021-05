Kell tartanunk Európában a feketegomba-fertőzéstől?

"Amíg a világban fertőz a vírus, és amíg nem értük el a nyájimmunitást, ennek fennáll a veszélye" - mondta el a Magyar Hírlapnak adott interjújában Boldogkői Zsolt, amikor arról kérdezték, az indiai mutáns okozhatja-e a járvány újabb berobbanását. Azt azonban hozzátette: számos paraméter nem ismert, így megbízható jóslatokat sem lehet tenni.

Koronavírus: ez segíthetne lelassítani a pandémiát - kattintson!

Kitért rá, hogy sem az indiai vírusvariánst, sem a későbbiekben esetlegesen felbukkanó mutációkat nem ismerjük pontosan. "Nem tudjuk, hogy ezek majd mennyivel terjednek gyorsabban, okoznak-e komolyabb komplikációkat, fertőzik-e a fiatal egészségeseket, vagy mutatnak-e szezonalitást. Az sem világos, hogy a lakosság mekkora része válik immunissá az oltások és afertőzésrévén, és hogy meddig tart ez a védettség" - így a szakember, aki a járvány jelenlegi helyzete és az oltásokhoz való viszonyulásunk alapján inkább egy kisebb csúccsal rendelkező őszi hullámra tippelne.

h i r d e t é s

Feketegomba-fertőzésben szenvedő beteget vizsgálnak egy indiai városban. Fotó: Getty Images

Vakcinák, amelyek hatásosak az indiai mutáns ellen

Boldogkői Zsolt arról is beszélt, hogy a vírus nemrég került át az emberre, és egyre hatékonyabban fertőzi a sejteket, és ez együtt jár azzal, hogy súlyosabb tüneteteket okoz az egészséges fiatalokban is. Viszont azt is kiemelte a szakember, hogy egyértelmű az összefüggés a vakcinázottság és a vírussal szembeni ellenálló képesség között. "A Pfizer- és az AstraZeneca-vakcinák is igazoltan hatásosak az indiai variánssal szemben" - mutatott rá.

Féljen Európa a feketegomba-fertőzéstől?

Azzal kapcsolatban, hogy Európában kell-e tartanunk az Indiában pusztító feketegomba-fertőzéstől, úgy nyilatkozott, hogy "ezt nem lehet tudni". "Mindenesetre a gomba nem terjed emberről emberre, és Európában az egészségügyi rendszer jobb, mint Indiában. Én nem tartanék attól, hogy komoly problémát okozna" - szögezte le Boldogkői Zsolt.

Koronavírus: rossz hír két nagyváros lakóinak - olvassa el a részleteket cikkünkben!