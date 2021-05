Koronavírus: rossz hír két nagyváros lakóinak

A 20. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy tovább csökkent az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja - számolt be róla az NNK. A biztató hírek mellett azonban két megyeszékhely lakói ismét aggódhatnak, ugyanis újra növekedhet környezetükben a fertőzöttek száma.

Két megyeszékhely lakói ismét aggódhatnak. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A friss adatok szerint az elmúlt héten egyetlen településen sem láttak az átlagosnál magasabb koncentrációt, Budapest déli részén, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Pécsen, Szegeden, Szolnokon, Veszprémben és Zalaegerszegen viszont egészen alacsony értékeket mértek. A többi város szennyvizében mért koronavírus-koncentrációt a mérsékelt kategóriába sorolták.

Fontos ugyanakkor, hogy Székesfehérváron és Tatabányán egyértelmű emelkedés látszik a vírus szennyvízben kimutatható mennyiségében. Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon és Zalaegerszegen ezzel szemben csökkenő értékeket mértek. Az öt Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját csökkenés és alacsony koncentráció jellemzi. Az adatok arra utalnak, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma már elvonulóban van, azonban még mindig ürítik a tünetes és tünetmentes személyek a vírus örökítőanyagát.

Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a járvány lassításában. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. A jogszabályban előírt helyeken ne feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

