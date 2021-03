Hatékonyabb lehet a Pfizer vakcinája, mint gondoltuk

Izrael az első ország, amely rekordgyorsaságú tömeges oltásba kezdett, vállalva, hogy "élő laboratóriumként" egész lakosságán teszteli a Pfizer-BioNTech vakcinájának hatékonyságát. Eddig a 9 milliós lakosság 55 százaléka kapta meg legalább az első részoltást, 43 százalék pedig már a második dózison is túl van, amit Izraelben 21 nappal az elsőt követően adnak be - számol be róla a The Guardian oldala.

Izrael már nagyon jól áll lakossága beoltásával. Fotó: Getty Images

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az mRNS-alapú oltóanyag 97 százalékos hatékonysággal előzi meg a koronavírus-fertőzés okozta súlyos megbetegedést és elhalálozást, 94 százalékos hatékonysággal pedig a tünet nélküli megbetegedést.

Múlt heti beszámolók szerint a vakcina gyakorlati hatékonysága még egy kicsit alacsonyabb volt: 92 százalékban bizonyult hatásosnak a súlyos, és 92 százalékban a tünetmentes megbetegedés megelőzésében. Szakértők szerint az adatok egyértelműen igazolják, hogy a Pfizer-BioNTech oltóanyaga eredményesen képes felvenni a harcot a SARS-CoV-2 vírussal.

Ahogy arról korábban írtunk, Magyarországon jelenleg öt koronavírus elleni vakcinát használnak: a Pfizer-BioNTech oltóanyagán kívül az oltásra regisztráltak a Moderna-, az AstraZeneca-, az orosz Szputnyik V, és a kínai Sinopharm-vakcina valamelyikét kaphatják. A hivatalos tájékoztatás szerint eddig több mint 1,1 millió ember van túl legalább az első részoltáson.