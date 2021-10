Egyelőre nem tartják indokoltnak a szigorítást itthon

A 41. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a koronavírus-koncentráció országos szinten továbbra is lassú ütemben, de folyamatosan emelkedik. A vizsgált magyarországi városok többségét most is stagnáló tendencia jellemzi, ám több nagyvárosban a helyzet további romlását vetítik előre az adatok - számolt be róla az NNK.

Három helyen is a járvány berobbanására számíthatunk.

Forrás: NNK

Itt romlik a helyzet

A friss adatok szerint a koronavírus koncentrációjának egyértelmű emelkedése figyelhető meg Miskolcon, Salgótarjánban és Székesfehérváron. Miskolcon ráadásul az átlagnál magasabb a koronavírus-mennyiség. Budapest agglomerációs településeinek - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját viszont stagnálás és mérsékelt koncentráció jellemzi.

Három helyen csökkenést mértek

A fenti településekkel szemben Szekszárdon, Szombathelyen és Zalaegerszegen csökkenést mutatnak az eredmények, a többi települést pedig stagnálás jellemzi. A vizsgált helyszínek közül 15 minta koncentrációja a mérsékelt tartományba, míg 6 minta az alacsony tartományba esik.

