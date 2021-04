Fotók: visszatért az élet a teraszokra

Már több mint 3,5 millióan részesültek Magyarországon a COVID-19 elleni védőoltásban, így április 24-étől hatályba lépnek az új rendelkezések. Ennek értelmében a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei nyitva lehetnek reggel öt óra és este fél tíz között. A vendégeknek kint nem kell maszkot viselniük, a belső terekben - például a fizetés vagy a mosdóhasználat idején - viszont igen. Az üzemeltető és alkalmazottai ezzel szemben az üzlet teljes területén kötelesek maszkot hordani.

Az újra élettel telt teraszokat természetesen fotók is megörökítették. Balázs Attila képei következnek.

Szombaton ismét vendégek lepték el ennek a sörözőnek a teraszát Nyíregyháza belvárosában.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Már nem csak elvitelre kínál pizzát ez a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található étterem.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Volt, aki selfie-vel is megörökítette a "szabadulást". Fotó: MTI/Balázs Attila

A teraszokon nem kell maszkot viselni. Fotó: MTI/Balázs Attila

"A terasznyitás közös siker"

A vendéglátóhelyek teraszainak megnyitásával kapcsolatban Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő úgy fogalmazott, hogy ez közös siker, amiért köszönet illet mindenkit. Mint mondta, a vendéglátósok nagyon várták már ezt a pillanatot, ráadásul egész évben díjtalanul tarthatják fenn teraszaikat. A koronavírus-helyzet miatt veszélybe került munkahelyek megmentése érdekében egyébként ebben az ágazatban dolgozóknak is biztosították a bértámogatást, amely - a nyitástól függetlenül - áprilisban és májusban is a teljes hónapra jár.

Most is fontos az óvatosság!

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a vendéglátóhelyek teraszainak és kerthelyiségeinek újranyitása nem jelenti azt, hogy az eddig hatályos védelmi intézkedések nem érvényesek. Erre Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében továbbra is viseljen maszkot, illetve tartsa be a távolságtartásra és az este 11 órától tartó kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat.

A rendőrség ezután is ellenőrizni fogja a védelmi intézkedések betartását, az arányosság elve mentén szankcionálni fogják a szabálytalankodókat, és a jövőben is érvényt szereznek a hatályos rendelkezéseknek - fűzte hozzá a szóvivő. Arra kért mindenkit, hogy továbbra is tanúsítsanak jogkövető magatartást a koronavírus-járvány elleni küzdelem és az eddig elért eredmények megőrzése érdekében.

