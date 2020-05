Fotók: így küzdenek a vírus ellen a Korányiban

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, jelenleg 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en művi lélegeztetésre szorulnak. A betegek számának növekedése miatt az egészségügyi intézmények felkészültek a tömeges megbetegedések szakaszára.

Már több egészségügyi intézmény is bepillantást engedett a koronavírus elleni küzdelemmel telő mindennapjaiba. A Szent László Kórház intenzív osztályáról itt, Szent Imre Kórház koronavírus-részlegéről itt, a Szent János Kórházról pedig itt nézhetik meg a képeket. Most pedig az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dolgozóinak embert próbáló pillanataiba leshetünk be.

Védőfelszerelést viselő ápoló koronavírusteszthez vesz mintát egy betegtől. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőfelszerelést viselő ápoló egy beteget kísér egy kórterembe. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőfelszerelést viselő ápolók egy beteg EKG-vizsgálatát végzik. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Műszerészek lélegeztető gépeket ellenőriznek egy raktárban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőfelszerelést vesz magára egy ápoló. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőmaszkot viselő ápoló egy raktárban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőfelszerelést vesz magára egy ápoló. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Védőfelszerelést viselő ápoló egy beteg ruháit viszi egy zsákban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

