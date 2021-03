Fotók: beoltottak egy 100 éves magyar férfit

Egy éve van jelen Magyarországon az új koronavírus - részletek!

Már januárban is látszott, hogy folyamatosan nő Magyarországon az oltási kedv. Egy akkori felmérés szerint főként az idősebbek körében növekszik látványosan a koronavírus-vakcina iránti bizalom. Hasonló tapasztalatokról számolt be Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is, aki szerint helyesen teszik az idősek, hogy élnek a védőoltás beadatásának lehetőségével, hiszen ők vannak a legnagyobb veszélyben.

A kockázatokat mérlegelve a 100 éves Hajdú-Bihar megyei lakos, Fejes Lajos is úgy döntött, hogy beoltatja magát az új típusú koronavírus ellen. A folyamatot Czeglédi Zsolt örökítette meg, mutatjuk a képeket.

h i r d e t é s

Fejes Lajost a mezősasi orvosi rendelőbe hívták. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az oltást egy orvosi kikérdezés és az oltóanyag előkészítése előzte meg. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Végül Szabó Mihály háziorvostól megkapta a Pfizer-BioNTech vakcina második adagját a 100 éves férfi. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Azzal pedig jelentősen meggyorsíthatjuk az oltással járó adminisztrációt, ha már kinyomtatva, kitöltve és aláírva magunkkal visszük a vakcina beadásával kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatot. Az adatlapon meg kell adnunk a nevünket, a születési dátumunkat, a tajszámunkat, a lakcímünket, a telefonszámunkat és az e-mail-címünket, majd válaszolnunk kell 16 kérdésre, amelyek alapján az oltóorvos mérlegelni tudja, hogy megkaphatjuk-e az új típusú koronavírus elleni védőoltást.

A hozzájáruló nyilatkozatról további részleteket korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!