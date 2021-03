Ezek segíthetnek a járvány leküzdésében

"A home office alkalmazása is segíti a koronavírus-járvány megfékezését. Ezért arra kérjük a cégeket, hogy tegyék lehetővé munkatársaik számára az otthoni munkavégzést" - emelte ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.

Minél kevesebb a találkozás, annál nehezebben tud terjedni a koronavírus. Fotó: Getty Images

A találkozások csökkentése a cél

Az államtitkár szerint minél kevesebb a találkozás, annál nehezebben tud terjedni az új típusú koronavírus, ezért nagyon fontos, hogy aki csak teheti, otthonról dolgozzon. A home office azonban nemcsak a járvány lassítása miatt fontos, hanem sok családban így az óvodás, iskolás gyerekeket sem kell másra bízni, hiszen velük maradhatnak a szülők - tette hozzá Schanda Tamás. "Ahhoz, hogy nyitni tudjunk, most zárnunk kell. Mindenkire szükség van a járvány elleni küzdelemben. Kérjük, hogy tartsák be a szabályokat, mert csak így, együtt sikerülhet" - erősítette meg.

Fókuszban a telefonos ügyintézés

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a koronavírus terjedésének megfékezése jegyében hétfőtől nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket a bíróságokon, a kezelőirodákon pedig szünetel a személyes ügyfélfogadás. Emellett ideiglenesen felfüggesztik a személyes ügyintézést a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ügyfélszolgálatain és a közműszolgáltatóknál is. Valamennyi szolgáltató azonban telefonon továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll. A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, Izer Norbert szerint pedig koronavírus-válságban nagy segítség az online adóügyintézés is.

