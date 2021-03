Koronavírus: mutatjuk, mi változik és mi nem

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 8-ától 22-éig biztosan zárva lesz az üzletek többsége. Kivételt jelentenek az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, az állateledelt és takarmányt forgalmazó üzletek, illetve a piac és a termelői piac. A bezárásra ítélt üzletek azonban online továbbra is "nyitva tarthatnak", tehát interneten keresztül most is mindent meg lehet vásárolni - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára. Felhívta a figyelmet továbbá az átgondolt vásárlás, a kontaktusszám csökkentése és a kártyás fizetés fontosságára.

A vásárlási szokásaink kényszerű megváltoztatása mellett azonban egyes szolgáltatások elérhetőségében is változást tapasztalhatunk az elkövetkezendő hetekben. Egyes szektorokban viszont minden marad a régiben.

Telefonos ügyintézés és otthoni tanulás uralja most az életünket. Fotó: Getty Images

Szünetel a személyes ügyintézés

Az új típusú koronavírus terjedésének megállítása érdekében a bíróságokon hétfőtől nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket. A kezelőirodákon pedig szünetel a személyes ügyfélfogadás. A büntetőügyekben a vádemelés után a tárgyalást és nyilvános ülést egy április 5-e utáni időpontra kell kitűzni, a korábbi időpontra kitűzött eseményeket pedig el kell halasztani.

Március 22-éig szünetel a személyes ügyintézés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. ügyfélszolgálatain és a közműszolgáltatóknál, vagyis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH), az ELMŰ-ÉMÁSZ energiacégnél, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél, az E.ON Hungária Csoportnál és a Fővárosi Vízműveknél is. Valamennyi szolgáltató azonban telefonon továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll.

Van, ami nem változik

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője, Mukics Dániel közlése szerint a koronavírus okozta krízis idején továbbra is változatlan az ügyfélfogadás a katasztrófavédelemnél. A személyes ügyintézés viszont kizárólag előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés után, a járványügyi intézkedések szigorú betartásával lehetséges. Az is kiderült, hogy a rendőrségen sem módosul az ügyintézés rendje. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása alapján - a védelmi intézkedések betartása mellett - változatlanul folyik az ügyfélfogadás, az ügyfélkapuval rendelkezőket azonban arra kérik, hogy elsősorban az elektronikus ügyintézés lehetőségét válasszák.

A szolgáltatások közül a magánegészségügyi, a szociális, a pénzügyi, a postai és a járműszerviz-szolgáltatások is elérhetőek maradnak, az óvodák és az általános iskolák azonban április 7-éig, vagyis a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. Mától a legkisebb diákok is online oktatásra tértek át.

