Ez a koronavírus-vakcina kaphat elsőként hazai engedélyt

Nyugaton jelenleg öt vakcinafejlesztési projekt fut az új típusú koronavírus elleni küzdelem jegyében. Az ígéretes oltóanyagokból Magyarország már 17,5 millió darabot kötött le - ismertette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is elárulta, várhatóan melyik védőoltás kapja meg elsőként a hazai forgalmazási engedélyt.

Már akár az év végén engedélyezhetik a német-amerikai vakcinát.

A külügyi bizottságban tartott éves meghallgatásán a külügyminiszter úgy fogalmazott, a német-amerikai vakcina, vagyis a Pfizer és a BioNtech által közösen kifejlesztett koronavírus-oltóanyag magyarországi engedélyezése akár már az év végén is megtörténhet - írta meg a Népszava. A lap szerint jelenleg három kínai gyártóval is kapcsolatban áll a kormány, és napokon belül innen is megérkezik a szükséges dokumentáció.

A már lekötött vakcinákkal kapcsolatban Szijjártó kiemelte azt is, hogy ezt a számot el kell osztani kettővel, hiszen fejenként két adag kell a COVID-19 elleni immunitás kialakulásához. A Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett oltóanyagot egyébként Nagy-Britanniában már engedélyeztették, és a héten el is indult a britek vakcinálása. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig a tervek szerint december 29-éig le akarja zárni az oltóanyag kiértékelését, bár ez az időpont még változhat.

