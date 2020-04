Ekkora veszélyt jelent egy köhögő ember

A köhögés nem csak a koronavírus, de számos másik betegség tünete is lehet. Többféle típusa is ismert, a száraz köhögést például rendszerint vírusok váltják ki. Ilyenkor a szervezetbe jutott kórokozó hatására megduzzad az orr és a garat nyálkahártyája, váladék képződik, a szervezet pedig a levegő gyors kiáramlásával akarja tisztán tartani a légutakat. Ennek egyik kellemetlen velejárója, hogy a köhögéssel kórokozók millióit engedjük szabadon a környezetünkben.

Videó mutatja, hogy terjed a koronavírus

Kutatók most egy 3D-s animációt is készítettek arról, hogy milyen messzire tud eljutni a koronavírus egy betegből kiindulva. A videón, amelyet a The Telegraph is megosztott, jól látszik, hogy zárt térben egyetlen köhögő ember is mekkora területet képes teleszórni vírusokkal.

A videóból is látszik, hogy a vírusokkal teli aeroszol még percekig a levegőben marad. A kisebb részecskék ráadásul ekkor sem hullanak a padlóra, hanem a belső légmozgást követve a helyiség másik részébe repülhetnek. Egy köhögő ember így vírusokkal teli felhőt hagyhat maga mögött, amely még percek múlva is képes megfertőzni az arra sétálókat.

Hogyha azonban a beteg maszkot hord, az köhögéskor felfogja a kórokozók jelentős részét, így a vírust sem adjuk tovább olyan könnyen. Ha maszkunk nincs, már a szánk elé csavart sállal is sokat tehetünk azért, hogy ne betegítsünk meg másokat. Hogy kinek kell pontosan maszkot viselnie, arról jelenleg is számtalan szakmai vita zajlik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint az egészséges embereknek nem indokolt hordaniuk, a Magyar Orvosi Kamara azonban azon az állásponton van, hogy a maszkok kötelező viselésével a vírus terjedését is lassítani lehetne. Az alábbi cikkünkben bővebben is foglalkoztunk azzal, hogy milyen maszkok a leghatékonyabbak járványidőszakban.

Több millió fontot gyűjtött a brit orvosoknak a 99 éves veterán. A meglepően sikeres adománygyűjtésről bővebben az nlc.hu cikkében is olvashatunk.