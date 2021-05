Egymillió dollárt nyerhet az USA-ban, aki kapott oltást

Egyfajta vakcina-lottó bevezetésével ösztönözné oltakozásra a lakosságot az amerikai Ohio állam kormányzata. Öt héten keresztül heti egy nevet sorsolnak ki azok között, akik már megapták valamelyik vakcina legalább első adagját. Az első szerencsés nyertes nevét május 26-án hirdetik ki - írja a BBC hírportálja.

Tényleg jó ötlet, ha fizetünk a beoltottaknak? Százezer forintos jutalommal ösztönözné a lakosságot Fekete-Győr András, a Momentum elnöke arra, hogy beoltassák magukat a koronavírus elleni vakcinával. Az ötlet egyáltalán nem olyan formabontó, mint amilyennek elsőre hangzik, a pénzügyi ösztönzés lehetőségét több országban is felvetették - hogy mennyire lenne hatásos, arról azonban már megoszlanak a vélemények. Korábbi cikkünkben ezt a kérdést jártuk körbe. h i r d e t é s

Fánkot és belépőket is kapnak az oltakozók

Az Egyesült Államok oltási programja világviszonylatban is jól halad, a felnőtt lakosság 58,7 százaléka már megkapta legalább az egyik vakcinát. Viszont a betegség terjedése is ijesztő tempót diktált az elmúlt hónapokban, már több mint 32 millió fertőzést regisztráltak az országban. Joe Biden elnök célul tűzte ki, hogy július 4-ig, vagyis az amerikai függetlenség napjáig a felnőttek 70 százaléka be legyen oltva.

Milliós pénznyereményben részesülhet, aki Ohio államban oltakozik. Fotó: Getty Images

Hogy a határidőt tartani tudják, illetve a hezitálókat is meggyőzzék, államonként eltérő jutalmakat és kedvezményeket hirdettek meg az oltakozók számára. Van, ahol ajándék sört kapnak azok, akik felmutatják az oltást igazoló papírt, míg más helyeken fánkokkal, illetve sporteseményekre szóló belépőkkel kedveskednek a beoltottaknak.

Ohio állam vezetése ennél is tovább ment, és meghirdette a vakcina-lottót, és öt héten keresztül, hetente kisorsolják valamelyik felnőttkorú lakost, aki egymillió dollárral gazdagodik. A nyeremény összegét a szövetségi kormány koronavírus-elhárítási alapjából finanszírozzák. Gondoltak azonban a 18 év alatti oltakozókra is, ők a pénzjutalom helyett teljes négyéves ösztöndíjat nyerhetnek Ohio egyik állami egyetemén.