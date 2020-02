Egészségesek a Kínából hazahozott magyarok

Hetekig titkolta a koronavírust Kína - olvassa el korábbi cikkünket!

A hét magyar - akik úgy döntöttek, hogy szeretnének hazatérni a lezárt kínai tartományból - francia segítséggel hagyták el Vuhant. Vasárnap délután érkeztek Franciaországba, onnan pedig a Magyar Honvédség repülője hozta őket Budapestre. A magyarokon azonnali vizsgálatokat végeztek, semmilyen fertőző betegségre utaló panaszuk nincs - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Mint mondta, az érintettekre további vizsgálatok is várnak, amelyek eredménye a napokban derül majd ki. Egyébként a magyarok utastársainak gyorstesztje is negatív lett.

A Vuhanból hazatérő magyarok a Magyar Honvédség repülőgépével. érkeztek Budapestre.

Fotó: MTI/Honvédelmi Minisztérium

14 nap karantén

A magyarok az Országos Mentőszolgálat két hétszemélyes járműjével érkeztek meg a kórházba. A járművezetők maszkot és védőruhát viseltek. Mivel a feltételezések szerint a betegség maximális lappangási ideje két hét, a hazatért magyarokat 14 napra karanténba helyezik a Dél-pesti Centrumkórház erre a célra kijelölt különálló épületében. Ezalatt nem látogathatják őket, és az orvosok is csak védőfelszerelésben mehetnek be hozzájuk. Tárgyakat be lehet nekik adni, de ők semmit sem adhatnak ki - ismertette a főorvos.

Mint mondta, minden személyi és tárgyi feltétel adott a karanténhoz. Rendelkezésre állnak a megfelelő szakorvosok, valamint a fertőtlenítő és higiénés eszközök is. Így megakadályozható egy esetleges fertőzés továbbvitele.

Egyre súlyosabb a járvány

A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó új koronavírus (nCoV-2019) influenzához hasonló tüneteket okoz, és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A vírus okozta járvány valószínűleg egy vuhani piacon indult tavaly decemberben. Azóta már több mint 17 ezer fertőzöttet és 360 áldozatot regisztráltak Kínában. A vírus már 20 további országban is megjelent, ám halálos áldozatot Kínán kívül egyelőre csak a Fülöp-szigeteken szedett. Ott egy kínai állampolgár halt bele a súlyos tüdőgyulladást okozó fertőzésbe.