Egész törzsek tűnhetnek el a járvány miatt

Ijesztően nagy méreteket ölt a koronavírus-járvány a több mint 200 millió lakosú dél-amerikai országban. A problémát tovább súlyosbítja, hogy az ország legszegényebb területein nagyon sok ember él - rossz higiéniás körülmények között, összezsúfolva. Több jogvédő és tisztviselő is attól tart, hogy a járvány akár végleg eltüntetheti a Brazília esőerdőiben élő indián törzseket - írta meg az Index. Egy brazil fotóriporter - aki évtizedek óta dokumentálja az Amazonas-medencében élő őslakosok életét - úgy fogalmazott, "egy népirtás előestéjén vagyunk".

Egy nyomornegyedben élő nő Rio de Janeiróban. Fotó: Getty Images

Veszélyben az őslakosok

Az országban mintegy 900 ezer indián őslakos él nehéz körülmények között, és az influenza, illetve az egyéb légzőszervi fertőzések már eddig is rengeteg áldozatot követeltek az esteükben. Most pedig ebben a népcsoportban kétszer akkora a koronavírushoz köthető halálozások aránya, mint Brazília többi lakosa körében. Úgy tűnik azonban, hogy az aktivisták, a törvényhozók és a sztárok hiába próbálnak kiállni a törzsekért, még mindig kérdéses, hogy kapnak-e bármilyen valós segítséget a kormánytól a koronavírus-járvány leküzdéséhez.

A koronavírus-fertőzés kevésbé ismert hatásáról korábbi cikkünkben olvashat - kattintson ide!

Egy őslakosokért szót emelő érdekképviseleti csoport, az APIB szerint már legalább ezer őslakos fertőződött meg az új típusú koronavírussal, és mintegy 130-an veszítették életüket az új kórhoz köthetően. Braziliában egyébként körülbelül 300 indián törzs él - ezek között vannak alig 100 embert számláló és több ezer főből álló közösségek is. Néhány törzs még ma is teljesen elszigelten él, tehát nincs semmilyen kapcsolatuk a külvilággal, ez pedig a megelőzéshez szükséges információktól és a megfelelő orvosi ellátástól is "el vannak zárva".

"Azt hittük, csak egy rosszabb megfázás"

Egy őslakos férfi az aljazeera.com-nak úgy fogalmozott, hogy az új típusú koronavírus úgy érkezett meg a 100 fős faluba, mintha csak a szél hozta volna. "Az emberek elkezdtek megbetegedni, de azt hittük, hogy csak egy rosszabb megfázásról van szó. Az állapotuk azonban rosszabbodott, még azután is, hogy antibiotikumot és gyulladáscsökkentőt vettek be" - mondta. A helyiek közül sokan azt feltételezik, hogy a falut és a várost összekötő folyón érkezhetett meg valahogy a vírus, ugyanis a közelben van Manaus, amely az ország egyik legfertőzöttebb városa.

Esély sincs megfékezni a járványt

Azonban nemcsak az őslakosok körében, hanem egész Brazíliában hatalmasat robbant a koronavírus-járvány: az ország szinte egyik napról a másikra vált a világ 2. legérintettebb területévé. Naponta 20-30 ezer új esetet regisztrálnak még viszonylag alacsony tesztelési arány mellett is - a valós számok tehát még aggasztóbbak lehetnek. Ennek ellenére Jair Bolsonaro brazil elnök továbbra is ellenzi a járványügyi intézkedések és korlátozások bevezetését, úgy véli ugyanis, hogy az csak gazdasági károkat okozna. Közben viszont egyes kórházakban már teljesen megteltek az intenzív osztályok, és nem tudják hová befektetni az új koronavírusos betegeket. Ráadásul a halottak száma is olyan magas, hogy már tömegsírokat ásnak nekik, de egyes áldozatok teste akár egy teljes napig is az utcán hever, mert nem szállítják el.

Nem segít a koronavírus-helyzeten, ha a denevéreket bántják - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!